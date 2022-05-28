美股自熊市邊緣拉回 逢低買盤能否啟動？巴隆列7檔便宜科技股清單

今年美股很殘酷，尤其高成長科技股更是備受打擊。自去年底以來，公債殖利率上升以及對經濟衰退的擔憂令科技業承壓，經歷大幅下跌後，《巴隆周刊》(Barron"s) 列出一張清單，提供有意逢低買入的投資人參考。

那斯達克綜合指數今年迄今下跌 22%，同期 S&P 500 指數下跌 13%，整體產業都感受到痛苦，自社交媒體公司如 Meta (FB-US)、Snap (SNAP-US) ，到串流影視公司如 Netflix (NFLX-US) 以及半導體公司如 Nvidia (NVDA-US)。

那斯達克 100 指數 (那斯達克上市的 100 支最大型本地及國際非金融類上市公司) 今年迄今下跌 22%。

對殖利率上升的衝擊令科技股承壓，因為這會從本質上降低未來獲利的價值。與此同時，對經濟衰退的擔憂挫傷專注於廣告和可自由支配消費支出的公司，前者如社交媒體公司，後者如電商公司。

隨著近幾日股市從熊市邊緣拉回，逢低買入的投資者可能認為是時候可以撿便宜買進業務強勁的企業股票了。

《Barron"s》篩選出今年股價下跌超過 20%（包括股息）的那斯達克 100 指數公司，接著從中篩選出以 2023 獲利估計的遠期本益比大於 S&P 500 平均本益比 16.7 的公司，最後依據彭博的估計，再將篩選範圍縮小到 2023 預估營收成長 8% 或以上的公司。

經過上述層層篩選標準後，剩下 7 支適合撿便宜的股票：

最便宜的是今年下跌 21% 的美光科技 (MU-US)，本益比 5.81。分析師預計 2023 年營收成長 20%。

無線晶片製造商高通 (QCOM-US) 陷入半導體拋售潮，今年下跌 23%。該公司正努力投資以減少對大客戶蘋果 (AAPL-US) 的依賴，例如將晶片供應到汽車、虛擬實境 (VR) 設備，以及電腦。

提到 VR，就得關注重點轉向元宇宙但今年股價大跌的臉書母公司 Meta Platforms (FB-US)， 因其財報顯示公司轉型的成本沉重。此外，Meta 的廣告業務也面臨抖音和蘋果隱私新規定的挑戰。然而，Meta 本益比 12.57、2023 預估營收成長 16%，有理由認為目前股價很便宜。

應用材料 (AMAT-US) 和 科林研發 (Lam Research) (LRCX-US) 緊隨其後 ，係因在中國停工和需求擔憂情緒下，半導體設備製造商今年大幅下跌，這兩家分別本益比 13.51 和 14.05 。

此張撿便宜清單中最後兩家是 Alphabet (GOOG-US) 和 Netflix (NFLX-US)。Alphabet 股價本益比是 15.93，而 2023 年營收成長預計 16%，但這不代表該股票就要一帆風順了，因為宏觀經濟問題恐仍會衝擊該公司未來幾個月的搜尋和雲端業務。

Netflix 訂閱人數下降，導致股價萎縮，目前本益比 15.6，而 2023 年預估成長 9.1%，為「撈便宜清單」最後一家。