美股21年來最大拋售潮 那指連跌7周 科技股、成長股血流成河

那斯達克指數本周收低 3.8%，且已連續 7 周下跌，為 21 年來最長跌勢，這是自 2001 年網路泡沫化以來，科技股從未見過的拋售潮。

通膨、升息、俄烏戰爭以及中國防疫封城，正加劇整個市場的災難性，這對經歷近年來歷史性大漲的科技股和成長股投資者來說，尤其殘酷。

美國聯準會 (Fed) 已示意將持續升息以抗通膨，令人更擔心資本成本上升加上消費者信心不斷惡化，將蠶食企業利潤率。

那斯達克指數本季迄今下跌 20%，恐創下自 2008 年第四季以來的最差季度表現。該指數自 11 月 19 日觸頂以來已跌逾 29%，周五 (20 日) 收在 11354.62。

S&P 500 指數的表現雖然沒有那麼糟糕，但周五盤中仍觸及熊市區域，意味著自高點下跌 20% 以上。

思科 (CSCO-US) 是本周科技股最大輸家，這家運算網路巨擘因預估本季營收意外下滑後，股價下跌 13%。思科表示，其財測反映停止在俄羅斯和白俄羅斯銷售的決定，以及中國封城導致供應短缺，但狀況不知何時改善的不確定性。

思科在財報電話會議上表示：「有鑑於這種不確定性，我們務實看待當前環境，對前景持謹慎態度，一次僅考慮一季。」

戴爾 (DELL-US) 周四公布財報黯淡，本周跌逾 11%；電商軟體公司 Shopify (SHOP-US) 跌 7 %；雲端軟體公司 Workday (WDAY-US) 因分析師擔憂經濟衰退而遭下調評級後，股價跌約 9%；資安軟體供應商 Okta (OKTA-US) 大跌 14%。

與馬斯克 (Elon Musk) 相關的科技股也受創：推特 (TWTR-US) 本周下跌 6%、特斯拉 (TSLA-US) 重挫 14%。

科技巨擘同樣無法倖免。蘋果 (AAPL-US) 連續 8 周下跌，本周下跌 6.5%；谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 6%；電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 下跌約 5%。