【袁志峰專欄】關注科技股業績，可能是買入機會

今日推介 - 華潤置地 (1109), 上日收市 $34.0

1) 股市前景

因中國 4 月份經濟數遜預期，周一港股高開低走，收盤微升，成交顯著縮減，南向資金連續 6 日淨買入，累積淨買入逾 270 億元。美股前景不明朗，但短線有技術反彈空間，港股也會跟隨做好，科技股看高一線，防守性股份跑輸大市。京東 (9618)、騰訊 (700) 及小米 (1810) 將於周二、三及四公布今年首季度業績，市場預期經調整盈利同比跌 20%-35%，若業績符合預期，股價可反彈。

今天推介是華潤置地 (1109) — 內房債務危機對低負債的國營控股房地產商影響不大，更提供低價購入競爭對手優資質產的機會，華潤置地應該是主要受惠者之一。2021 年核心盈利按年增 10% 至 266 億元 (人民幣 · 下同) 或每股 3.73 元，每股股息 1.38 元，派息比率 37%，每股賬面值 31.77 元。現價對應 2021 年度市盈率 8.0 倍，市賬率 0.93 倍，股息率 4.6 厘，估值合理。建議買入，目標價 38.0 港元，止損價 32.0 港元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 233 點，早盤輾轉回落，最多曾倒跌 134 點，午後反彈並收復失地，收報 19950 點，升 51 點或 0.3%。成交額按日減 20% 至 930 億元，4 月份日均成交額 1165 億元。港股通南向資金淨買入約 19 億元 ，中海油 (883)、美團 (3690) 及長城汽車 (2333) 錄得 5.5、4.7 及 2.8 億元淨買入，騰訊 (700)、中芯國際 (981) 及比亞迪 (1211) 錄得 3.1、0.7 及 0.6 億元淨賣出。5 月以來淨買入 265 億元，4 月淨買入 105 億元。

藍籌股 43 升 22 跌 1 持平。碧桂園 (2007) 及海底撈 (6862) 升逾 10% 及 6%，為升幅最大藍籌。其次是碧桂園服務 (6098) 及龍湖集團 (960) 升 5%。申洲國際 (2313) 升逾 4%。阿里 (9988) 升近 3%。新奥能源 (2688)、藥明生物 (2269) 及中國海外發展 (688) 升逾 2%。友邦保險 (1299)、安踏體育 (2020) 及招商銀行 (3968) 升逾 1%。美團 (3690) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。吉利汽車 (175)、中國人壽 (2628)、長實集團 (1113) 及中石油 (857) 跌逾 1%。

恒生科指持平，收報 4039 點，成份股 16 升 13 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及百度 (9888) 升 3% 及 2%，美團 (3690) 及騰訊 (700) 跌逾 2% 及 1%。萬國數據 (9698) 升逾 5%，為升幅最大成份股。平安好醫生 (1833)、攜程 (9961) 及小鵬汽車 (9868) 升逾 4%。嗶哩嗶哩 (9626) 及金山軟件 (3888) 升 2%。明源雲 (909) 跌逾 6%，為表現最差成份股。中芯國際 (981) 及商湯 (20) 跌 2%。

板塊方面， 餐飲、內房、物管、燃氣、有色金屬及煤炭股跑贏大市，漲幅居前。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 漲逾 6% 及 3%。旭輝控股 (884) 及雅居樂 (3383) 升 5% 及 3%。碧桂園服務 (6098)、旭輝永升服務 (1995) 及融創服務 (1516) 升 5%-6%。新奥燃氣 (2688)、中國燃氣 (384) 及華潤燃氣 (1193) 升 2%-3%。紫金礦業 (2899)、中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 升 1%-3%。兗礦能源 (1171) 升 4%。

周一上証指數高開 0.5%，早盤輾轉回落，午後低位窄幅震盪，最多曾倒跌 0.7%，收報 3073.75 點，跌 0.3%。深証成指跌 0.6%，科創 50 指數跌 1.4%。滬深兩市總成交約 7900 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 300 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出約 78 億元，5 月以來累積淨賣出 175 億元，4 月淨買入 63 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 4 月份工業增加值、零售及固定資產投資數據全遜預期。規模以上工業增加值按年下降 2.9%，遜於市場預期增長 0.5%。社會消費品零售總額 2.95 萬億元人民幣，按年下降 11.1%，遜於市場預期下跌 6.6%。首 4 月，全國固定資產投資 15.35 萬億元，按年增長 6.8%，遜於市場預期增長 7%。(信報)

國家統計局公布，今年首 4 月，商品房銷售額 3.78 萬億元人民幣，按年下跌 29.5%；其中，住宅銷售額下降 32.2%。(信報)

4) 個股訊息

財經資訊平台 REDD 引述知情人士稱，中國監管機構正在推進相關計劃，以幫助一些民營開發商最早於本周發行境內債券。碧桂園 (2007)、美的置業 (3990) 和龍湖集團 (960) 已被監管機構選為示範企業，將率先發債。(信報)

中國太平 (966) 公布，旗下附屬太平人壽、太平財險及太平養老今年首 4 個月保費收入，合共約 799.46 億元人民幣，按年下跌 1%。(信報)

中國神華 (1088) 公布，4 月煤炭銷售量 3680 萬噸，按年跌 15.4%；總發電量 128.3 億千瓦時，按年升 5.6%。今年首 4 個月累計煤炭銷售量 1.43 億噸，按年減少 10.3%；總發電量 595.8 億千瓦時，按年升 20.8%。(信報)



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