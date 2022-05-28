市場擔憂經濟硬著陸 調降對英、美利率高點的預估

貨幣市場認為，由於近期發布的經濟數據欲振乏力，央行可能改採較不激進的升息立場，因此正在調降對英、美利率高峰的預期。

聯邦資金利率期貨市場的行情顯示，過去三周以來，對美國聯準會 (Fed) 大幅升息的熱度下降，目前認為利率可能在明年 6 月達到 3% 高峰。這代表市場如今預期，美國這波升息循環共將升息 210 個基點，低於 5 月初預估的 255 個基點。

英國也有類似情況，儘管通膨率達到 10%，但由於經濟衰退的訊號浮現，貨幣市場預測英國央行 (BOE) 將在明年 6 月把利率升到約 2.4% 的頂峰，代表這波預料共將調升 120 個基點，低於 5 月初預估的 165 個基點。

Capital Group 投資部門主任 Flavio Carpenzano 說：「市場正在減少對通膨的關注，把更多注意力放在衰退風險上。這也代表市場相信所謂的『Fed 賣權』，也就是股市一跌，央行就會介入。」

隨著貨幣市場重新定價，全球股市本周上漲，終結七周連跌走勢。

貨幣市場調整預期其來有自。本周公布的數據顯示美國房市降溫，加上一連串疲弱的數據，使「花旗經濟驚奇指數」(ESI) 陷入 20 年來最大連四周跌幅。

此外，Fed 決策偏好參考的通膨指標有觸頂跡象——4 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數的年增率為 4.9%，較 3 月下滑，月增率 0.3%，和前月持平。

經濟衰退疑慮正在升高。(圖: AFP)

高盛預估美國在未來兩年經濟衰退的機率為 35%，Fed 官員波斯提克 (Raphael Bostic，今年無投票權) 呼籲審慎緊縮。

貝萊德資深投資策略師 Laura Cooper 表示，Fed 在 6、7 月連升 50 個基點 (2 碼) 之後，到年底前將朝鴿派傾斜，決策時更仰賴經濟數據變化。

Pictet Wealth 資深經濟學家更預測 Fed 將在 9 月暫停升息，理由是美國的金融情勢已經來到兩年來最緊縮的程度。

在英國，經濟衰退的可能性看起來比美國高。英國政府本周宣布 150 億英鎊支出計畫，幫助因能源價格高漲承受壓力的消費者。

高盛認為，BOE 可能在接下來到 2023 年 2 月接連升息 25 個基點 (1 碼)，使升息循環終點落在 2.5%。

另一方面，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德表示 9 月以前結束負利率政策的一番話，炒熱升息預期。貨幣市場如今預測，ECB 到明年共將升息 160 個基點，高於 5 月初預測的 123 個基點。