新冠疫情升溫 美再度延長豁免中國醫療產品關稅

美國貿易代表署 (USTR) 週五 (27 日) 宣布，拜登政府對中國約 81 種新冠相關醫療產品的關稅豁免期將再延 6 個月至 11 月 30 日。

來自中國的 81 種新冠疫情所需的醫療照護產品關稅豁免將於下週二 (31 日) 到期，USTR 週五公布再度延長豁免期 6 個月，以應對美國新冠疫情升溫。

豁免的中國醫療產品清單包括：口罩、手術手套、病患服、乾洗手泵瓶、消毒溼紙巾的塑膠容器、血氧機、血壓計、磁振造影機 (MRI)，以及 X 光機等。

這項免除進口關稅的措施最早在 2020 年 12 月宣布，2021 年 11 月延長豁免期，如今又再度延長 6 個月。

拜登上任以來延續川普時期徵收的大部分對中關稅 (圖片：AFP)

美國總統拜登上任一年多來，延續川普時期徵收的大部分關稅，包括對 3500 億美元的中國進口商品關稅。不過，美中貿易戰正迎來關鍵時刻，由於美國通膨正處於 40 多年最高，拜登正面臨終止關稅的壓力，其中許多對中國產品開徵的關稅將在今年 7 月和 8 月陸續到期。

美國總統拜登 10 日鬆口正考慮降低美國對中國加徵的關稅，拜登於訪問日本首相岸田文雄舉行的記者會上表示：「我正考慮是否削減對中國商品的關稅，這屆政府沒有徵收這些關稅，那是上屆政府徵收的。」

拜登內閣對取消中國關稅的意見分歧。美國財政部長葉倫等一派官員認為，關稅沒有實質戰略意義，至少取消部分關稅可減輕美企和消費者的財務負擔。

然而，美國貿易代表戴琪認為，必須採取更具戰略性的作法，從整體對中國貿易策略的角度來做決定，該部門正全面審查中國關稅，展開諮詢程序，目前正徵詢各行企業意見。

分析師認為取消中國關稅不會很快到來。BCA Research 地緣政治策略師 Matt Gertken 說，關稅是拜登政府沒有政治資本來消除的遺物。

資深外交官、現任亞洲協會政策研究院 Asia Society Policy Institute 副主席 Wendy Cutler 提到，美國法律使徵收關稅比取消關稅更容易，正式撤銷川普時期開徵的關稅需進行所謂的 301 條款審查，這需要耗費 6 到 9 個月的時間。

Cutler 研判，為更快地降低通膨，拜登可能會專注選擇地豁免玩具和服裝等備受大眾歡迎的中國產品。