高盛唱空 電池金屬大牛市走到頭了

在電動車日益普及之際，高盛表示，鋰、鈷、鎳等關鍵電池金屬的大牛市告終，價格將在未來兩年下跌，原因是大批投資人湧進，都欲分一杯羹。

Nicholas Snowdon、Aditi Rai 等高盛分析師周日（29 日）說：「投資人充分意識到，電池金屬將在 21 世紀全球經濟中扮演關鍵角色，不過，儘管需求呈指數式成長，我們仍認為如今電池金屬牛市已結束。」

高盛預料鋰價將「大幅修正」，今年鋰價平均每噸不到 54,000 美元，到 2023 年將進一步降至略高於 16,000 美元。

明年鈷價可能平均降至 59,500 美元，遠低於目前的約 80,000 美元。分析師並預測，在「基本面壓力」再度壓低鎳價前，年底前鎳價可能會再漲近 20%，攀抵每噸 36,500 美元。

不過，分析師說，這些金屬價格在 2024 年後可能再度飆漲。

高盛表示：「在這個十年的後半五年，這個供應過剩的階段終將播下電池金屬超級周期的種子，需求將持續升溫，超越目前供應成長腳步。」

國際鎳研究組織（INSG）本月發布的數據則顯示，預估今年鎳需求將再成長 8.6%，史上首度超過 300 萬噸。不過，在印尼新增產能帶動下，全球鎳供應量將大增 18.2%。

據 INSG 的預測，今年鎳供應將重現略微過剩狀態，大約過剩 67,000 噸，但否導致價格下跌，專家意見仍分歧。