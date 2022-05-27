女股神在輝達累跌40%後 單日內逢低買進25萬股

有「女股神」稱號的伍德 (Cathie Wood) 先前曾持有輝達 (NVDA-US) 股票，但在去年 11 月全數賣出，隨後該股股價一路下墜，累計跌幅達到 40%。伍德在週四 (26 日) 逢低買進，一日內買入 25 萬股輝達股票。

伍德及團隊在 2021 年 11 月 5 日將手中輝達股票全數賣出，隨後輝達股價一路崩跌 40%。如今，伍德旗下方舟投資 (ARK Invest) 透過旗下三檔 ETF 買進輝達股票。

伍德旗下旗艦級基金 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 買入 191,277 股輝達股票，ARK Next 物聯網主動型 ETF (ARKW-US) 買入 33,536 股，ARK 金融科技創新主動型 ETF (ARKF-US) 買入 20,473 股。總體來說，方舟持有的輝達市值達到 4,370 萬美元。

輝達在週三 (25 日) 盤後公布最新財報，強勁的資料中心和遊戲需求，助 Q1 營收創下新高，但受俄烏戰事和上海封城拖累，Q2 營收展望遜於分析師預期。輝達財務長 Colette Kress 表示，受中國防疫措施等因素影響，預估第二季營收將短少約 5 億美元。

不過，輝達週四收盤未受此利空消息拖累，依舊收紅 5.16% 至每股 178.51 美元。市場分析，輝達買盤可能暗示市場目前已深跌，投資人正積極逢低買入。

花旗分析師 Atif Malik 近日將輝達的目標價從 350 美元下調至每股 315 美元，大摩分析師 Joseph Moore 則將輝達目標價從 217 美元下調至每股 182 美元。