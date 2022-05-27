Gap業績不佳 大摩調降評級及目標價 盤前股價大跌近20%

摩根士丹利分析師葛林伯格 (Kimberly Greenberger) 將 GPS (GPS-US) 股票的評級從「市場同權」調降至「減碼」，目標價由每股 13 美元降至 8 美元。

但值得注意的是，這位分析師在 1 月將該股評級調降至「減碼」後，於 4 月才剛又升級為「市場同權」。

Gap 股價在周五 (27 日) 盤前交易中下跌超過 19%，因其調降今年調整後的每股獲利目標，低於市場普遍預期。

Gap 第 1 季每股虧損 44 美分，高於分析師預計的每股虧損 14 美分。淨銷售額 34.8 億美元則高於分析師預期的 34.6 億美元。

第 1 季可比總銷售額下降 14%，高於分析師預計的下降 9.93%。Gap 全球可比銷售額暴跌 11%，遠高於分析師估計的下滑 3.2%。

Gap 正在推動關閉 350 家門市的計畫，預計 2022 年將在北美關閉約 50 家 Gap 和 Banana Republic 門市。

葛林伯格在給客戶的報告中表示：「我們重新評定減碼，是因為考量到在宏觀背景可能減速的情況下，持續、長期的錯誤執行以及進一步的產業逆風，可能會在更長時間內壓低獲利。」

摩根大通分析師伯斯 (Matthew Boss) 將 Gap 的評級從「中性」調降至「減碼」，目標價從 11 美元降至 9 美元。

瑞士信貸分析師比內蒂 (Michael Binetti) 重申 Gap 的中性評級，並將目標價從每股 13 美元調降至 10 美元。

比內蒂表示，「我們對 Gap 第 1 季業績和更新財測感到失望，但並不感到驚訝。根據產業觀點顯示低收入消費者正面臨壓力，我們預計短期內不會再重新評估該股的本益比。」