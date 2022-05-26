〈台幣〉連2升收29.505元 創近1個月新高

新台幣兌美元匯率連 2 日走揚，今 (26) 日在拋匯潮支撐下，一度強升近 1 角，站上 29.4 字頭，但台股開高走低，匯價升幅也逐漸收斂，終場收在 29.505 元，升值 5.1 分，創近 1 個月新高，台北及元太外匯市場總成交值略增至 13.88 億美元。

台北股匯今天走勢不同調，新台幣匯率延續昨天反彈力道，早盤一舉升破 29.5 元關卡，一度來到 29.464 元，升值 9.2 分，拋匯力道強勁，但隨著股市賣壓出籠，台幣也回吐逾半升幅，終場升 5.1 分，收 29.505 元，為 4 月底以來的最高點，台北外匯市場成交值 10.08 億美元，元太外匯市場成交值 3.8 億美元。

美國聯準會 (Fed) 會議紀要顯示，除了支持 5 月升息 50 個基點 (2 碼) 的決定外，大多數與會官員認為 6、7 月各升息 2 碼是合適的，符合市場預期，激勵美股收漲。

台股今天上沖下洗，開高後再度遭遇月線反壓，台積電震盪走跌，金融、航運股同步熄火，拖累加權指數翻黑，跌勢不斷擴大，終場下跌 135 點，收在 15968 點，失守短均，外資反手賣超 118 億元，三大法人均站賣方，共賣超 146 億元。

觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.18%，人民幣重貶 0.88%，日圓貶值 0.41%，韓元也貶 0.19%，新台幣則升值 0.17%，歐元、新加坡幣約升 0.04-0.05%。

新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)



