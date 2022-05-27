【遠東商銀】美國GDP下降，削弱美元！

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 的 5 月會議紀錄證實，6 月和 7 月各升息 50 個及點後可能暫停加息，削弱美元的吸引力；此外，日本央行 (BOJ) 週四公布 4 月服務業生產者物價指數 (PPI) 較去年同期升 1.7%，創 2020 年 2 月以來最快同比增速，表明整個經濟的通貨膨脹壓力正在廣泛積聚，並據日本首相岸田文雄敦促 BOJ 努力可持續和穩定地實現 2% 通貨膨脹目標，更強調不樂見匯率快速波動，亦不認為財務大臣鈴木俊一與央行總裁黑田東彥之間就匯率的看法存在差異，而且 BOJ 總裁黑田東彥認為，在時機成熟時，BOJ 可以執行平穩退出超寬鬆的貨幣政策，並在討論退出策略時的關鍵將是如何提高利率及減少 BOJ 的資產負債表，推動日圓上漲，令美元兌日圓受限於 127.58 高點。

隨著日本將從 6 月 1 日起將邊境口岸入境人數上限提高一倍至 2 萬人，提供日圓支撐，並據美國數據顯示一周初請失業金人數降至 21.0 萬人及第一季個人消費支出 (PCE) 物價指數修正值為較去年同期增長 6.3% 符合預期，但第一季國內生產總值 (GDP) 環比年率修正值為下降 1.5% 及企業獲利為近兩來年首次下降達 2.3%，而且全美不動產協會 (NAR) 表示，4 月成屋待完成銷售指數較前月跌 3.9% 至 99.3，為 2020 年 4 月以來最低，打擊美元兌日圓至 126.54 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 127.10-30，支撐於 126.10-30。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭央行 (RBNZ) 總裁奧爾表示，全球經濟特別是中國經濟增長預期大幅下調將給紐西蘭經濟增長帶來挑戰，並稱盡早及迅速升息仍是央行實現通貨膨脹和就業主要目標的最佳途徑，但預計紐西蘭經濟不會陷入衰退，而且澳洲統計局數據顯示，由於洪水和供應瓶頸衝擊建築業，3 月當季民間資本支出較前季意外跌 0.9%，但企業大幅提高未來一年的支出計畫，提振經濟前景，支撐澳幣和紐元，扶助歐元兌美元穩守 1.0661 低點。

隨後路透調查顯示，今年德國房屋價格上漲速度快於三個月前預估，並據義大利公布 3 月製造業信心指數與消費者信心指數分別為 109.3 及 102.7 優於預期，而且歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德準備今年夏天升息結束負利率，已獲多位關鍵官員支持，提振歐元兌美元至 1.0731 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0700-20，阻力於 1.0780-1.0800。

◆GBP/USD

週四英國工業聯盟 (CBI) 對服務業企業的季度調查顯示，未來幾個月商業活動預期下降，通貨膨脹力情況喜憂參半，顯示在經濟中占主導地位的服務業企業信心流失，打擊英鎊兌美元至 1.2548 低點。隨後英國政府宣布對石油和天然氣生產商的利潤徵收 25% 暴利稅，並為難以支付飆升的能源賬單家庭提供 150 億英鎊等一籃子支持，幫助緩解生活成本危機的措施被視為在短期內支撐經濟，可望緩解英國央行 (BOE) 的壓力，推升英鎊兌美元至 1.2620 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2590-1.2610，阻力於 1.2680-1.2700。

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