CBO看好美國GDP成長 認為通膨已觸頂 在2024年會回落至2%

根據周三 (25 日) 公布的政府預測，美國經濟成長率將在 2022 年超過 3%，而飆升的通膨率已經達到頂峰，到 2024 年某個時點將逐月降溫至 2% 左右。

根據無黨派的國會預算辦公室 (CBO) 周三發布的報告，估計在消費者支出和服務需求的推動下，2022 年實際國內生產總值 (GDP) 將成長 3.1%。

它將 2023 年和 2024 年 GDP 成長率的估計分別調升至 2.2% 和 1.5%，但仍低於今年的升速。

CBO 在報告中表示，「在我們的預測中，當前的經濟擴張仍在繼續，明年經濟產出將快速成長。」「為了滿足對商品和服務的高漲需求，企業增加投資和招聘，即使供應中斷會阻礙 2022 年的成長。」

以下是 CBO 對未來美國經濟的看法：

●實質 GDP：2022 年 3.1%，2023 年 2.2%，2024 年 1.5%。

●通貨膨脹（以 CPI 衡量）：2022 年 4.7%，2023 年 2.7%，2024 年 2.3%。

●失業率：2022 年 3.7%，2023 年 3.6%，2024 年 3.8%。

●聯邦基金利率：2022 年 1.9%，2023 年 2.6%。

報告的樂觀基調似乎傾向一個隱含的預測，即負責管理通膨的美國中央銀行聯準會 (Fed) 能在 2022 年和 2023 年期間提高利率，而不會使美國經濟陷入衰退。

雖然 CBO 預計通膨將在 2022 年和 2023 年期間遠高於 Fed 2% 的目標，但它也表示，物價上漲的速度很可能不會超過當前水平。

Fed 最愛用的通膨衡量工具核心 PCE 物價指數，成長率從 2020 年的 1.4% 上升到 2021 年的 4.6%。CBO 估計，該數字將在 2022 年回落至 3.8%，主因受較高的住房和租金成本的持續影響。

CBO 認為，Fed 將在 2022 年底前將基準隔夜利率上調至 1.9% 以對抗通膨，遠低於市場預期的 2.5% 以上。