〈房產〉今年首季房屋贈與移轉棟數年增1成 改寫7年新高

由內政部最新統計資料顯示，今年首季全台房屋贈與移轉數量 1 萬 5481 棟，較去年同期增幅達 12%，也創下房地合一上路以來、7 年新高，而首季繼承移轉 1 萬 4952 棟、年增 4.3%，也創統計以來同期新高。顯示高房價及少子化等社會結構問題，也讓繼承移轉量持續攀升。

由統計顯示，今年第一季六都贈與移轉， 移轉量最大仍然在雙北，新北市今年第一季共 3156 棟、年增 8.8%，台北市 2811 棟、年增 3.2%，桃園以南雖然量體不如雙北，不過今年贈與移轉與去年同期相比皆大幅成長，桃園市 1436 棟、年增 15.2%，台中市 1838 棟、年增 14.2%，台南市 1035 棟、年增 22.3%，高雄市 1609 棟、年增 17.5%，其中，台南市移轉量敬陪末座，但台南市年增幅居冠六都。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，台灣南部許多民眾對於生前贈與的財產規劃接受度不高，因此贈與移轉量相對低，然而台南市近幾年受科技園區及台積電 (2330-TW) 議題帶動，不動產身價水漲船高、買氣熱絡，基於資產配置考量，提高贈與移轉的需求。

她表示，資金潮帶動房市價量上漲，央行輪番祭出信用管制壓縮房貸條件，讓多戶持有人購屋房貸無寬限期、貸款成數低，促使擁多戶的屋主將房產贈與親人；另一方面，出售自用住宅，土地增值稅可有每人一生一次 10% 的優惠稅率，倘若屋主已使用過該優惠稅率，亦可將房產贈與配偶再轉售，以此達到節稅效果。

繼承移轉的部分，今年全台六都第一季移轉量各有增減，雙北依然是繼承移轉量雙冠王，台北市跟去年同期相比年增 11.4%，為六都中繼承移轉年增幅最高的區域；郎美囡表示，雙北房價高、住宅量大，等房趨勢最為顯著，此外，若屋主持有時間長，未來移轉時土地漲價數額恐偏高，為了避免高額的土地增值稅，長輩透過繼承將房產移轉予後輩具有節稅效果。