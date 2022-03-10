南韓政壇變天！在野尹錫悅險勝當選總統 五大政策立場一次掌握

南韓周三 (9 日) 舉行總統大選，由於選情膠著，直到周四凌晨才開出票數，最終由在野黨「國民力量」候選人尹錫悅 (Yoon Suk-yeol) 以不到 1 個百分點打敗執政黨「共同民主黨」候選人李在明 (Lee Jae-myung)、當選總統，與中國和北韓關係將劇烈改變。

根據韓聯社，已開出的 99% 選票中，尹錫悅的得票率為 48.6%，李在明為 47.8%，李在明已承認敗選，並恭喜對手當選。

然而，61 歲的尹錫悅將面對仍由共同民主黨掌握優勢的國會，同時得設法確保許多國內事務不再停滯不前。南韓總統任期為五年，本次大選的全國投票率為 77.1%，略低於上屆的 77.2%。

本屆總統大選在選前被稱為「史上最不受歡迎的選舉」，原因是候選人採取負面競選手法，各種醜聞和爭議淹沒了對重要議題的深入討論，選民只能從「爛蘋果」中挑出比較不討厭的那一個。

南韓 2022 年總統大選被稱為「厭惡感選舉」。(圖: AFP)

尹錫悅為前檢察總長，之前沒有選舉經驗，選前聲勢和執政黨推舉的李在明旗鼓相當。上周四另一名在野戰營候選人安哲秀 (Ahn Cheol-soo) 宣布退選、支持尹錫悅以完成政黨輪替，為選情投下震撼彈。

路透整理他在競選期間做出的政策承諾，從以下五大面向剖析：

經濟

尹錫悅支持市場導向政策，包括由民間而非政府部門創造就業機會。他承諾削減企業繁文縟節，並放寬對虛擬資產的管制。

他提議撥款 50 兆韓元 (400 億美元)，幫助受疫情衝擊的小商家和自雇者，其中 43 兆韓元為現金補助。

稅收

尹錫悅承諾降低資本利得稅和不動產持有稅，以促進房地產交易。他先前表示會廢除原定計畫，不會對股票收益超過 5000 萬美元的部分新徵稅。

他也提議提高虛擬貨幣投資的徵稅門檻，由目前的 250 萬美元提高到 5000 萬美元。

房地產

尹錫悅主張放寬當前房地產法規，將以「市場原則」為指導方針。他承諾未來五年創造至少 250 萬戶房屋，其中 50 萬戶將位在首都首爾。

北韓

尹錫悅的團隊將和北韓重啟談判，並提出新的路線圖，若平壤當局以具體行動落實無核化，能獲得重大且迅速實現的利益。

尹錫悅呼籲加強南韓軍事實力，包括加強與美國的聯繫。如果北韓準備用新的超音速飛彈攻擊，南韓唯一的對付方法可能是預防性的打擊。

此外，他將尋求南韓與北韓、美國之間建立永久性的三方對話機制。

尹錫悅當選將改變南韓與中國和北韓的關係。(圖: AFP)

外交

尹錫悅希望追加採購美國薩德 (THAAD) 飛彈系統，以對付北韓，然而這可能引來北京的新一輪經濟報復，因中國認為薩德系統可以穿越領土。

但尹錫悅的首席外交政策助手說，採購薩德實際上能提供一個與中國「重新設定」彼此緊張外交關係的契機。

尹錫悅表示，他將揚棄文在寅政府對美國和中國的「模糊戰略」政策，促進更多定期安全對話，確保薩德系統不針對中國。

尹錫悅也希望在核震懾方面拓展與美國的聯盟磋商，加強與美國、日本的三邊夥伴關係，並加入美澳日及印度的「四方會議」(QUAD)。