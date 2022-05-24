南韓電池三雄大擴產品陣容 LG攻磷酸鋰鐵、SK集團推棱柱電池

南韓三大電池廠正在加速電池產品線多元化，以滿足不斷成長的需求，LG 能源計劃進軍磷酸鋰鐵 (LFP) 電池，三星 SDI 將目標轉向富錳電池，確保電池價格競爭力，SK On 專注於電池設計，試圖強化產品品質，三家電池大廠產品策略正逐漸走向不同的道路。

LG 能源表示，預計 2023 年 10 月起將開始量產 LFP 電池，近期也展示採用 LFP 電池的儲能系統 (ESS)。LG 能源 LFP 電池將採袋裝式設計，與中國棱柱 LFP 電池壟斷市場中，袋裝式 LFP 電池可望保有競爭力。

LG 能源的 LFP 電池將針對快速成長的 ESS 市場，隨著美國太陽能發電需求激增，ESS 安裝規模也在顯著擴增，以解決再生能源間歇性發電問題。據研調 Wood McKinsey 的數據，去年美國 ESS 市場規模 55 億美元，較前年成長 2 倍多。

LG 能源計劃透過具成本優勢的 LFP 電池獲得市場競爭力，且為了進軍 ESS 系統整合 (SI) 市場，今年初還收購 NEC 能源，業內人士認為，LG 能源將能夠通過在美國量產 LFP 電池來促進與特斯拉的合作。

過去主力為袋狀式電池的 SK On 正在考慮大規模生產棱柱電池，目前已內部完成棱柱電池的開發，並考慮商業化生產，以滿足福斯等幾家全球汽車製造商的需求。棱柱電池由於有鋁外殼保護，具較佳的抗衝撞能力，目前福特、福斯、Stellantis、BMW 和賓士都採用此類型電池。

三星 SDI 則指出， LFP 電池憑藉價格優勢正在搶佔中低階電池市場，該公司計劃將降低高成本鈷的使用量，積極開發富錳電池，此舉可望提高價格優勢並擴大產品市占率。

另外，三星 SDI 持續固態電池的布局，公司表示，南韓水原市研發中心固態電池的實驗產線已建置完成，明年可望上半年放量，預計量產進度可望優於業界。