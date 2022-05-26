全球第二大軌道設備商拿26億歐元大單 博大訂單吞補丸

全球第二大軌道交通設備商阿爾斯通 (Alstom) 近日宣布，獲得以色列輕軌建設大單，合約規模高達 26 億歐元，其中 8.58 億歐元將用於輕軌電車路線建置，並供應近百輛電車，台廠博大 (8109-TW) 為阿爾斯通電源供應器重要供應商之一，可望直接受惠，拿下更多訂單挹注。

Alstom 將負責以色列特拉維夫都會區新地鐵線軌道、電氣化、供電、訊號與通訊的設計、工程、供應與測試，還包含設計、維護與融資，並提供 98 輛列車，特拉維夫輕軌綠線預計 2030 年上線。

博大指出，今年法國等歐洲客戶訂單量都有增加，與客戶關係緊密，客戶持續採用博大產品，因此客戶拿下標案，也預期會有更多訂單挹注，不過標案通常分多階段式進行，取得標案後約會分批分月份拿貨。

博大開發的 AC/DC 電源供應器產品主要應用於交通運輸、醫療與國防產品，其中軌道運輸是營運重點之一，產品涵蓋車廂照明控管、煞車系統與鐵軌上通訊裝置等。

博大表示，去年交通、通訊與新能源產品營收年增都達 3 成，銷售市場就是歐洲為主，其次為美洲、大中華區域與泛亞市場。博大鐵道產品主要供應中國中車、日本 JR、法國阿爾斯通、西班牙 CAF，加拿大 Bombardier 與瑞士 ABB 等。