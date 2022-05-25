日本三菱電機造假問題延燒 尚有2成仍在調查

調查日本三菱電機品質造假問題的調查委員會於周三 (25 日) 公布第三次中途報告，又在 15 個製作所發現 101 件的造假或不當行為；而先前第二次中途報告中發現，6 個製作所有 47 件的造假行為，尚有 2 成案件未完成調查。

截至目前調查委員會發現，三菱電機設在日本國內的全部 22 個製作所當中，有 16 個製作所共發生 148 件造假行為，相當於 7 成比例的製作所都有造假情事發生。

該調查委員會是由外部律師所組成，原先預估在 2022 年 4 月就能完成調查，但是後來在 4 月時發現，使用於發電所和變電所的變壓器產品檢查造假，調查期間也拉長。目前全部 22 個製作所當中，有 14 個製作所仍在進行調查。

報告書指出，三菱電機整體過去存在著相同問題，且三菱電機認為，只要品質沒有實質性的問題就好，將行為正當化。三菱電機對報告內容則表示，在這些案件中沒有安全性問題。

另外，在周三 (25 日) 當天，三菱電機方面也提到自 2022 年度開始，負責業務執行的高層，其薪資報酬制度將做出改變。以往是隨著業績表現來進行調整，但未來也將反映員工滿意度和 ESG 等非關財務的評估事項。

另外該公司也宣布，在今年 3 月底時尚未敲定 12 名董事遴選案，將於 6 月舉行的定期股東大會正式送審，如果順利通過，外部董事的人數也將會過半。

自 2018 年以來，三菱電機陸續爆出品質相關的造假問題。2021 年 6 月，在該公司長崎製作所發現，鐵路車輛用機器的檢查過程有造假問題，當時董事長和公司社長為此引咎辭職；同年 7 月，由木目田裕律師擔任委員長的調查委員會正式成立，透過向員工們所實施的問卷調查、還有聽證會等，針對造假問題進行調查至今。