物聯智慧展出AIoT雲端方案 創新應用無縫升級

台灣科技業近來依舊壟罩在 COVID-19 疫情威脅中，在政府政策走向與病毒共存之時，大型活動如常舉行，而台北國際電腦展 (Computex) 主辦單位與參展商則是謹小慎微，仍希望藉此展會呈現台灣最具創新性的科技應用。國內知名雲端平台服務商物聯智慧 (TUTK, 興櫃 6565) 今次也沒缺席，從 5 月 24 日起，在台北南港展覽一館展出四天，將聚焦由 Edge AI 到 Cloud AI 的 AIoT 解決方案，攜手跨產業夥伴一同完善、壯大物聯網雲端服務能量。

物聯智慧本次展出六大主題，以其 Kalay 雲端平台串接不同領域的物聯網硬體設備，對各種應用領域提供服務，從智慧家庭、智慧建築、車用影像監控管理、能源管理、各種 AI 影像監控應用都能在本次展出中看到。其中最為吸睛的是智慧家庭應用，其自行開發出以智慧家庭為應用核心的”Hausetopia ” 應用程式能整合及操作多樣化的居家物聯網設備，不論是透過 Wi-Fi, Zigbee 或 Z-Wave 不同協議所連通的各廠牌設備，都能以此單一應用程式操作，做到從遠端控制設備、影像監看、接收重要訊息通知，或設定各種裝置連動等，在智慧家庭場域裡提供兼顧使用者便利性與科技化的服務，這個方案也吸引了家電品牌業者、監控攝影機品牌商，或是以家戶為業務推廣對象的寬頻網路業者駐足了解。

雲端影像管理系統 (Cloud VMS) 主要應用於同時監看不同地點之影像與物件狀態，特別適用於物流業、車輛租賃服務業、計程車隊、城市公共交通運輸系統等領域。透過此系統，可匯入車內駕駛、前方道路與車輛周遭的事件與攝影畫面，搭配物聯智慧開發的網路即時通訊技術 (TUTK RTC)，讓管理者透過手機或任一瀏覽器，即可查看旗下車輛的即時監控畫面或回放行車影像，掌握駕駛、車輛位置等即時狀況，並可透過 AI 影像辨識偵測駕駛人狀態、道路路況與車輛周遭異常事件，並具備自動觸發事件提醒與錄影功能，將重要事件的影像留存於雲端。

而 IoT 設備管理平台 (Data Management Platform, DMP)，則是針對企業型客戶了解用戶端設備的狀態，不論是監控影像資料或一般感測裝置所蒐集的數據，都能透過 DMP 隨時監測，也能作到偵錯與預警。在可視化圖表分析下，掌握下世代產品或服務改良的重要參考數據，能夠快速協助為品牌商、電信商、系統整合商實現拓展真正的 AIoT 生態圈。

此外，近期物聯智慧加深與晶片廠的合作，與多家晶片商夥伴共同開發各種搭載 TUTK 軟體技術與雲端功能的晶片模組，本次展出多達 11 種模組，不論是用於一般家電產品、感測裝置，或是以影像監控為主的設備，在產品開發初期都可直接選用這些晶片模組，再基於設備功能與協議進行模組二次開發或透傳模式溝通，讓產品無須耗費研發時間與人力成本，即能快速進入市場。同時，這些產品也可進一步採用 Hausetopia App 提供終端消費者使用，TUTK 的客戶也可透過前述 DMP 或 Cloud VMS 等後台資料分析系統強化對產品的管理效能。

欲進一步了解今年 Computex 展更多創新應用，以及物聯智慧 Kalay 雲端平台所提供的服務，即日起至 5 月 27 日歡迎蒞臨台北國際電腦展台北南港展覽館一館 -- 智慧科技解決方案區，攤位 N0206 參觀。