至上估Q2記憶體價格下滑一定幅度 下半年回穩

記憶體通路大廠至上 (8112-TW) 今 (9) 日召開法說會，發言人林志隆表示，由於中國手機品牌下修年度銷量預估，加上中國封城，第二季記憶體價格將下滑一定幅度，預期下半年隨著各品牌推出新品，屆時記憶體價格可望回穩。

至上首季營運亮眼，包括營收、純益、每股稅後純益全寫歷史新高，首季營收 557 億元，季增 7.01%，年增 10.59%，毛利率 3.46%，季增 0.53 個百分點，年增 0.68 個百分點，營益率 2.55%，季減 0.38 個百分點，年減 0.23 個百分點，稅後純益 8.96 億元，季增 30.8%，年增 46.17%，每股稅後純益 2.09 元。

針對上半年，林志隆坦言，今年上半年受全球通膨升溫、中國封城影響供應鏈斷鏈還有俄烏戰爭等影響，導致民間消費性花費較保守，記憶體價格走勢也持平到較弱。

不過，下半年受惠手機品牌新機陸續上市，加上 5G 等應用拓展，市場對記憶體容量的需求持續提升，因此看好整體銷售金額不一定會下降，有機會往上墊高。

至上首季營收仍以 FLASH 為主，比重達 41%、DRAM 則為 28%、AP 約 14%、DDI 為 11%、LED/OT 與 TFT/LCD 各 3%；其中，受惠 DRAM、AP 營收比重大幅成長，FLASH 營收比重自去年首季的 53%，降至今年第一季的 41%。