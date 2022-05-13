美光看未來3年車用記憶體需求大爆發 群聯同沾光

記憶體大廠美光 (MU-US) 看好 2025 年前，車用、資料中心對記憶體的需求將大幅增加；而群聯 (8299-TW) 為美光唯一車用嵌入式記憶體 (eMMC) 相關晶片協力廠，並取得車用 eMMC 控制晶片市占龍頭地位，隨著美光看好車用市場驅動記憶體需求，群聯相關晶片出貨也將同步升溫。

美光看好，DRAM、NAND Flash 未來幾年成長強勁，主要動能來自車用、資料中心、工業終端市場需求增溫，預估至 2025 年，車用市場 DRAM 位元年增率將達 40%、NAND 為 49%。

美光認為，隨著汽車自駕功能日益強大，記憶體需求也隨之大增，全自駕車需要的 DRAM、NAND 是只靠人類駕駛車輛的 30 倍、100 倍。

群聯與美光在車用領域方面合作緊密，美光為全球第一大車用 eMMC 廠，群聯在車用 eMMC 控制晶片市占率也是全球龍頭廠，共同合作打入特斯拉等電動車大廠供應鏈。

群聯耕耘車用儲存市場超過 10 年，持續佈局車用儲存控制晶片研發，目前已有完整車用儲存方案，包括 eMMC、 BGA SSD、UFS 及 SD/microSD 等，看好未來整體車用營收比重將明顯成長，近期也再獲 2 家半導體大廠邀請，共同開發高階車用 SSD。

群聯指出，車用市場特殊性包括客戶驗證時間特別長、需 1-2 年以上，具備 10 年以上的長期供貨能力，極高的產品穩定度等，因此需要從設計層面就開始從車用角度開始規劃，確保車用儲存方案能滿足全球車廠客戶需求。