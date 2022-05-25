股債同步漲跌被打破 投資人對經濟衰退疑慮大幅升高

美國股債市的同步走勢最近突然翻轉，顯示投資人不再認為通膨是最大威脅，取而代之的是對經濟前景的擔憂，害怕聯準會 (Fed) 打擊通膨到頭來導致經濟衰退。

華爾街一系列研究顯示，當美債殖利率突破 3%，股票和債券就不再同步漲跌，而是演變成股票持續下跌、債券開始反彈，後者通常發生在投資人拋售風險資產、尋找資金避風港的時候。

Socorro 資產管理公司投資長 Mark Freeman 說：「債市愈來愈密切關注衰退風險，對高通膨的擔憂降低了。股市出現的轉變還沒那麼明顯，但從一些高估值卻還沒獲利的公司顯然遭到拋售，可以看出投資人對經濟顯著降溫的憂慮。」

攤開標普 500 指數和美債殖利率過去三個月以來的走勢，直到 5 月初，股債走勢仍同步，但在那之後，債券價格開始上漲，與價格相反的殖利率下滑，而股市持續深陷賣壓。

為何這一切發生在神奇的 3% 殖利率之後仍無定論。一些策略師認為，股債正相關被打破，象徵市場開始正視當前金融情勢正在快速緊縮。另一派則認為，這恰好證明債券仍是市場動盪下的避風港。

摩根士丹利策略師 Guneet Dhingra 說：「成長疑慮正在主導整個市場思維。10 年期美債殖利率可能在 3% 附近震盪，直到經濟成長輪廓更清晰。」

美國周二 (24 日) 公布的數據顯示服務業景氣成長趨緩、新屋銷售重挫，讓投資人更焦慮的是 Snap(SNAP-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 和目標百貨 (TGT-US) 令人失望的財測，他們不只表示高通膨和供應鏈瓶頸絲毫未解，還提到消費者需求減弱。

儘管目前並無顯示經濟將立即萎縮的官方數據或企業財報，但投資人等不及確認就先拋售，標普 500 下跌、一籃子尚未獲利的科技成長股重挫 7.9%，公債獲得追捧，交易員對聯準會 (Fed)9 月起會議仍升息 50 個基點的預期開始轉淡。

摩根大通分析師表示，衰退訊號可能出現得過早，例如 2016 年曾有類似警訊，但美國經濟持續擴張。

但忽視警訊也可能付出慘重代價，標普 500 指數在過去 95 年來曾 14 次落入空頭 (從高點回跌 20%)，在這當中，美國未在一年內陷入衰退的情況僅只三例。