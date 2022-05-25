高通膨難平 避險基金大亨艾克曼曝解法

知名的美國避險基金投資人、億萬富翁艾克曼（Bill Ackman）周二（24 日）在推特上發文表示，只有當聯準會（Fed）採取更激進的舉措，或市場拋售演變成全面崩盤時，猛烈的通膨才會消退。

艾克曼的周二推文寫道：「除非 Fed 大舉升息，或者市場崩盤引發經濟崩潰與需求破壞，否則通膨不可能出現實質性下降。」

執掌潘興廣場資本管理公司（Pershing Square）的艾克曼將今年美股修正歸因投資人缺乏對央行能平抑 40 年來最高通膨的信心，他認為只有 Fed 對飆升的物價「表明立場」市場動盪才會結束。

他補充說：「如果 Fed 不履行職責，市場將履行 Fed 的職責，這就是目前市場正在發生的狀況，能阻止當前惡性通膨的唯一方法就是積極收緊貨幣政策或經濟崩潰。」

由於 Fed 為抑制通膨而採取的收緊貨幣措施引發市場對經濟衰退擔憂，美股今年以來一直大幅下挫。本月初時，Fed 將基準利率上調 0.5 個百分點，這是迄今為止最激進的舉措。標普 500 指數在 2022 年下跌約 18%，上周一度陷入熊市。

但艾克曼認為，此時投資人會為 Fed 更快升息而歡呼，因為通膨正在失控。他說：「一旦投資人相信通膨失控的日子已經過去，股市就會走高，我們盼 Fed 能做出正確的決定。」

艾克曼表示，Fed 應該立刻將基準利率提高至中性水準，並承諾繼續提高借貸成本，直到「通膨巨獸重新回到瓶子裡」，以此證明其看待通膨的嚴肅態度。