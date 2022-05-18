房貸利率走升 4月新屋開工率及建築許可證同步下滑

由於供應面持續面臨挑戰，加上數十年來最陡峭的房貸利率攀升，美國 4 月新屋開工率下滑。

根據周三 (18 日) 公布的政府數據，上月開工率下降 0.2%，年率為 172 萬戶；前月數字下修為 173 萬戶。

代表未來建築的建築申請許可下降 3.2%，至年率 182 萬套。

在數十年來的高膨脹推波助瀾下，建商正與高昂的材料價格對抗，同時也持續面對難以確保土地和勞動力。再加上借貸成本急劇飆升把潛在買家擠出市場的擔憂，4 月房屋建商情緒指標降至 2020 年 6 月以來最低水平。

房地美數據顯示，30 年期房貸平均利率上周升至 5.3%，高於一年前的 2.94%，為 2009 年以來最高。即使如此，跡象顯示，在疫情緩解和利率上升之下，市場供需雙方的壓力可能會有所減弱，從而使企業能夠解決積壓的問題。

4 月份單戶住宅開工率下降 7.3%，年率為 110 萬套，而包括公寓和共管公寓的多戶住宅開工率成長 15.3%。

報告顯示，獲准建設但尚未開工的單戶住宅數量小升至 15 年來最高水平。總體積壓建量攀升至 1974 年以來的最高水平。

隨著建商逐步取得一些進展，興建中的單戶住宅數量繼續增加，達到年率 81.5 萬套，為 2006 年以來最高水平。整體在建單元總數也達到創紀錄水準。