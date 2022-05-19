NAR：4月二手屋銷售下滑至疫情開始以來新低

根據全國零售商協會 (NAR) 的數據，4 月二手屋銷售量降至自新冠疫情開始以來的最低水平。

NAR 表示，與 3 月相比，成房銷售下降 2.4%，經季節性調整後的年率為 561 萬套。銷售額較 2021 年 4 月下降 5.9%，為 2020 年 6 月以來的最低增速；這是人為地放緩，因為經濟正努力應對新冠疫情導致的全面停工。

這個數字也代表當月完成交易的件數，因此它反映可能在 2 月和 3 月簽訂的合約，當時房貸利率才剛開始上升。《Mortgage News Daily》報導，30 年期固定房貸平均利率從 2 月的 3.66% 開始，到 ​​3 月結束時為 4.78%。現在徘徊在 5.45% 左右。

NAR 首席經濟學家雲恩 (Lawrence Yun) 表示：「我們正在重回疫情前的銷售活動，但預計會進一步下降。」他指出，現在的利率高於這些合約簽訂時的水平。

購屋族不僅與不斷上漲的利率鬥爭，而且在待售房屋短缺的情況下，幾乎看不到任何緩解。4 月底的待售房屋庫存為 103 萬套，比 2021 年 4 月少了 10.4%。按照目前的銷售速度，供應量為 2.2 個月。

雖然利率上升，但供應緊張讓房價繼續走高。4 月售出的成屋中位價為 39 萬 1200 美元，創歷史新高，同比成長 14.8%。

中位數偏高是因為高端市場的銷售更強勁，供應也更多。價格在 10 萬美元至 25 萬美元之間的房屋銷售額同比下降 29%，而價格在 50 萬美元至 75 萬美元之間的房屋銷售額成長 19%。與一年前相比，售價超過 100 萬美元的房屋銷售額成長了 16%。

銷售繼續迅速，平均房屋進入市場後僅花 17 天就會簽訂合約。全現金銷售仍占所有銷售額的 25%。投資客占銷售額的 17%，而首購族僅占 28%。從歷史上看，首購族通常會占市場的 40% 左右。