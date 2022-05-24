〈紐約匯市〉拉加德暗示9月結束負利率 歐元創近一個月高 美元重挫

因歐洲央行 (ECB) 拉加德 (Christine Lagarde) 釋出 9 月底前結束負利率政策的可能性，歐元周一 (23 日) 強勢反彈，創近一個月新高，美元指數則重挫逾 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.05%，報 102.07，創 4 月 26 日以來最低。

嘉信理財 (Charles Schwab) 期貨和外匯董事總經理 JB Mackenzie 說，投資人仍對美元有興趣，但其他貨幣漲勢帶來一些阻力，尤其是歐洲央行的鷹派言論激勵歐元走強。

Mackenzie 認為，美元的動向將取決於聯準會 (Fed) 的消息，隨著 Fed 在本周公布最新會議紀要，他將密切關注當中的政策線索。

歐元兌美元周一強彈逾 1%，升 1.25% 至 1.0691 美元，已自 5 月 13 日的盤中低點漲約 3.3%。

拉加德表示，歐元區存款利率可望在 9 月底前擺脫負區間，若通膨持續穩定在 2%，央行可能會進一步調升利率。目前歐元區存款利率為 - 0.5%。

富國銀行 (Wells Fargo) 策略師 Erik Nelson 表示，今天投資人對高風險資產的胃口更大，因為拉加德的言論緩解了對歐洲經濟衰退的擔憂，對美國的前景則沒有那麼樂觀，這種增長差距恐對美元不利。

他認為，隨著升息預期獲得消化，美元的橫盤整理可能持續一段時間。

美股上揚之際，風險貨幣一併走強，澳幣兌美元升 1.01% 至 0.7105 美元，紐元兌美元升 0.90% 至 0.6460 美元。

央行釋出緊縮政策訊息，帶動瑞士法郎上漲，美元兌瑞郎貶 0.88% 至 0.9651 瑞郎。央行管理委員會成員 Andrea Maechler 表示，一旦通膨居高不下，將毫不猶豫收緊貨幣政策。

離岸人民幣延續反彈態勢，兌美元匯率升 0.48% 至 6.6582 人民幣，是 5 月初以來最高。

繼上周創下 2020 年底以來單周最佳表現後，多項利好繼續支撐人民幣，包含上海逐漸擺脫封控陰霾、人行下調 LPR 利率，以及當局祭出的一連串穩經濟措施。

另外，美國總統拜登 (Joe Biden) 的亞洲行也是本周的市場關注焦點。

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