全球糧食保護主義抬頭 恐加劇通膨問題

開發中國家的糧食保護主義逐漸抬頭，各國開始保護當地糧食供應，其影響可能蔓延至富裕國家，加劇通膨問題。

各國都在限制出口應對因俄烏戰爭而加劇的高物價。馬來西亞甫宣布禁止雞肉出口，便引起新加坡恐慌，新加坡有三分之一的雞肉供應來自馬來西亞。與此同時，印度也對小麥與糖出口採取限制、印尼則限制棕櫚油銷售，其他國家則陸續頒布糧食穀物出口配額。

雖然貧窮國家容易受食品價格飆升與短缺影響，但富裕經濟體也無法倖免。例如英國由於生活成本增加，近 1,000 萬人在 4 月份減少食品支出，而美國餐廳也正在縮減餐點份量，而法國已承諾向部分家庭發放食品券。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院農業助理教授 Sonia Akter 表示，食品價格上漲將對窮人造成不成比例的影響，因為他們的收入大部分都用在購買食品上。

自 2020 年年中以來，聯合國的「FAO 糧食價格指數」（FAO Food Price Index,FFPI）在俄烏戰爭導致糧食出口受阻、供應鏈混亂後已攀升逾 70%，接近創紀錄水準。

隨著糧食保護主義越演越烈，可能進一步推高物價成本損害消費者購買力，讓試著預防經濟成長衰退同時兼顧抑制通膨的央行相當頭痛。

野村控股負責印度與亞洲（不包括日本）事務的經濟學家 Sonal Varma 表示，亞洲的糧食保護主義有加劇傾向，可能進一步提高全球物價壓力。

根據多家外媒報導，全球最大糖產國印度計劃限制糖出口，可能將本年度出口上限定在 1,000 萬噸，以避免國內糖價飆漲。這將是印度 6 年以來首度針對糖出口進行管制，恐推動全球糖價走揚。

Fitch Solutions 大宗商品主管 Sabrin Chowdhury 表示，自俄烏戰爭爆發以來約有 30 個國家採取措施限制糧食出口，農業保護主義達到 2007 年與 2008 年糧食價格危機以來最高水準，並稱保護主義在 2022 年一定會繼續且在未來幾個月內上升，加劇全球脆弱群體的糧食安全風險。

這些影響已替重要主食價格走高奠定基礎，基準小麥期貨今年以來上漲 56%、棕櫚油上漲 38%，聯合國一項乳製品價格指標攀升 14%。