〈台幣〉午後豬羊變色 升幅全數回吐翻貶收29.622元

美元指數周一大幅回跌，新台幣匯率今 (24) 日一度升上 29.5 字頭，續創逾兩周新高，但隨著台股跳水重挫，匯價午後也豬羊變色，升幅全數回吐，終場微貶 0.2 分，以 29.622 元作收，台北及元太外匯市場成交值 12.04 億美元。

在人民幣、歐元接連展開反彈下，新台幣兌美元匯率連日走揚，今天最高來到 29.58 元，升值 4 分，不過，下午湧現美元買盤後，匯價急轉直下，轉為貶值 0.2 分，收在 29.622 元，台北外匯市場成交值 8.41 億美元，元太外匯市場成交值 3.63 億美元。

台股今天開高走低，早盤一度站上 16200 點，隨著電子股賣壓湧現，金融、航運也無力撐盤，尾盤跌勢擴大，加權指數直接摜破萬六及 5、10 日線支撐，終場下跌 192 點，收在 15963 點，成交值僅約 2080 億元，外資反手賣超 80.6 億元。

歐洲央行總裁拉加德表示，歐元區存款利率可望在 9 月底前擺脫負區間，若通膨持續穩定在 2%，央行可能會進一步調升利率，此消息激勵歐元兌美元強彈逾 1%。

觀察主要亞幣對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.77%，歐元強升 1.23%，日圓、新加坡幣分別升值 0.24%、0.2%，韓元貶值 0.17%，人民幣貶 0.08%，新台幣呈微幅貶值。