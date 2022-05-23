2022年財富500大：沃爾瑪、亞馬遜、蘋果續居前三大

《財富》(Fortune) 連續第 68 年發布美國 500 大企業榜單。沃爾瑪 (WMT-US) 憑藉其營業收入連續第 10 年位列榜首，亞馬遜 (AMZN-US) 保持第二，蘋果 (AAPL-US) 仍位居第三。

整體來看，今年的上榜門檻從去年的 53.7 億美元上升至 63.9 億美元。總收入由去年的 13.8 兆美元上升到 16.1 兆美元，較去年大漲約 16.9%，是自 1975 年以來最大的增幅。上榜公司總收入相當於美國當年 GDP 的 70%。

去年，這些美國最大企業的獲利激增，總獲利約 1.84 兆美元，較上年增加 114%，創下 2010 年以來最大年增幅。

從獲利能力來看，蘋果去年獲利 946.8 億美元，較上年大增約 65%，蟬聯獲榜首；而波克夏控股 (BRK.A-US) 去年獲利翻倍，重回第二。科技和金融業仍是最賺錢的行業，在最賺錢的前 10 家公司中，有 8 家來自這兩個行業。此外，全球石油天然氣巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 轉虧為盈，重回獲利前十大。

與此同時，今年有 37 家上榜公司未實現獲利；較上年減少了 71 家。奇異電氣 (GE-US) 成為榜上虧損最多公司，虧損額超過 65 億美元。麥克森公司 (McKesson Corporation) 位列虧損榜第二位，虧損額超過 45 億美元。

今年共有 30 家新上榜或重新上榜公司，包括米高梅集團 (MGM-US)、Expedia 集團 (EXPE-US)、房地產網站 Zillow Group (ZG-US)、加密貨幣公司 Coinbase Global (COIN-US)，以及內衣品牌維多利亞的秘密 (VSCO-US) 等等。

其中位列第 437 名的 Coinbase Global 是首家登上該榜單的加密貨幣公司。另外兩家公司首次上榜就進入前 200 名的，分別是排名 717 名的美國鋼鐵製造商 Cleveland-Cliffs 公司 (CLF-US)，以及排名 195 位的新冠疫苗研發企業莫德納 (MRNA-US)。

500 大企業平均年齡為 83 年。其中有 4 家成立於 18 世紀。

本次榜單中還有一些亮點：

●沃爾瑪連續第 10 年位列榜首。在這期間該公司一共創造了 5.1 兆美元的營業收入。

●蘋果位列第 3 位。該公司以 946.8 億美元獲利，成為了該榜單史上獲利最高的公司。在過去 8 年中，蘋果有 7 年都是最賺錢的公司。同時，蘋果以接近 3 兆美元的市值，連續第 2 年成為榜單中市值最高的公司。

●Meta (FB-US) 去年營業收入大漲 37%，排名上升 7 位，位列第 27 名。

●榜單前 10 大公司總營收達 3.3 兆美元。

●今年榜單上的前 10 大公司和去年一致。排名略有變化，其中轉虧為盈的埃克森美孚從第 10 名上升至第 6 名。

●黑石集團 (BLK-US) 去年營業收入暴漲 270%，從第 454 名躍升至第 159 名，是今年榜單上躍升幅度最大的公司。

●特斯拉營收上漲 71%，排名從第 100 名上升至第 65 名。在 2011-2021 年期間，該公司的投資人平均年回報率位列上榜企業榜首。

●百勝餐飲集團 (YUM-US) 排名第 490 名。從百勝餐飲分拆出來的百勝中國控股有限公司 (YUMC-US) 排名第 359 名，今年已是連續第 6 年上榜。

●今年上榜的 500 大企業中，共計 44 家公司的掌門人為女性，創下該榜單女性主管最多紀錄。

●自從 1955 年該榜單首次發表以來，有 49 家企業年年上榜，包括埃克森美孚、通用汽車 (GM-US)、雪佛龍 (CVX-US) 和奇異電氣。