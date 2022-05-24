〈財報〉Zoom Q1獲利高於預期 Q2、全年財測樂觀 盤後漲6%

視訊會議平台 Zoom(ZM-US) 周一 (23 日) 公布第一季獲利優於預期，且第二季財測樂觀，激勵盤後一度大漲 16%，但隨後漲幅收斂。

近時確認，Zoom 周一收低 0.46%，盤後上漲 5.38 美元或 6.02%，報每股 94.71 美元。

Q1 (4/30 止) 關鍵財報數據 vs. 華爾街預期

EPS：不含一次性項目後 1.03 美元 vs. 87 美分 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)

營收：10.7 億美元 vs. 10.7 億美元 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)

Zoom 第一季獲利優於分析師預期，且對本季和全年的獲利估值遠高於預期，顯示該公司有能力在成長放緩時降低成本。投資者現在偏愛能產生獲利的科技股，因為他們認為這樣的股票更能承受通膨上升和升息的壓力。

在第一季財報尚未公布時，Zoom 一直無法說服投資者。在經過疫情期連續 5 季營收交出 3 位數的亮麗成長之後，Zoom 現在面臨成長急劇放緩與市場修正，居家股受創最重。

截至周一收盤，Zoom 股價自 2020 年 10 月的峰值下跌了約 85%，其中今年以來跌幅超過 50%。

第一季營收成長年率 12%，較去年同期成長 200% 的比例大幅縮減。

第二季財測 vs. 華爾街預期

營收：至少年增 9.2%，介於 11.15 億美元至 11.2 億美元 vs. 年增 8.7%，11 億美元 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)

EPS：介於 90 美分至 92 美分 vs. 87 美分

全年財測 vs. 華爾街預期