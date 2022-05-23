美元指數創近20年來新高 專家估接下來6個月內下跌機率低

美元匯率在今年持續走強，美元指數創下近 20 年來新高，主要是受到美聯準會 (Fed) 積極升息的影響。然而，美元升值也使得跨國企業營收表現遭受損害。

通膨飆升促使 Fed 啟動升息周期，本月初 ICE 美元指數 (DXY) 升破 104，創下 20 年以來新高，20 日該指數仍在 103，尚未出現回檔的跡象。

Forex.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「在接下來的 3 到 6 個月內，美元指數預期落在 100 至 105 的強勢區間，大幅下跌的機會不高，因為其他國家央行不像 Fed 那樣鷹派。」

對於在海外開展業務的美國企業而言，美元走強會導致匯損，因而侵蝕獲利，並將顯現在未來財報數據上。FactSet 的數據顯示，標普 500 指數成分股公司有高達 41% 的收入來自美國以外的地區。

包含蘋果 (AAPL-US)、Meta(FB-US)、輝瑞 (PFE-US) 等大型企業都在先前發布的財報中警告，他們的業績表現將會受到外匯波動影響。

美元通常會在經濟衰退逼近時走強，然而高盛 (Goldman Sachs) 認為，目前美元已被高估約 18%，並援引歷史數據表示，一旦經濟真的陷入衰退，美元動向可能更難以預測。

美國財長葉倫上週表示，美元匯率由市場決定，隨著美國升息，美元升值是可以理解的事。她並警告，俄烏戰爭和各國制裁導致「停滯性通膨」(stagflation) 效應，使全球經濟展望充滿挑戰和不確定性。