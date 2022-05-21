分析師對美股前景莫衷一是 悲觀派認為熊市可能才走完三分之一

標普 500 指數周五 (20 日) 收盤驚險脫離熊市，但仍連續七周周線收黑，寫下 2001 年網路泡沫以來最長連跌紀錄。對於美股接下來走勢，華爾街分析師的看法相當兩極，就像 Covid-19 疫情爆發期間一樣失去方向感。

標普 500 指數周五盤中一度落入熊市，即從近期高點回跌 20%，但終場奮力一搏，小漲 0.015% 至 3901.36 美元，使其從 1 月 3 日高點回跌的幅度收斂為 18.7%。儘管如此，標普 500 本周仍累計下跌逾 3%，連續七周收黑。

這次重擊美股的原兇由多重因素交織而成，首先也最重要的是鷹派的聯準會 (Fed)，此外則有俄烏戰爭、供應鏈問題惡化，以及不久前站上 20 年高點的美股估值。

包括富國銀行、德意志銀行、BMO 資本市場在內，多家投資機構的分析師最近接力下修對標普 500 的目標價，但最新預測點位的高低差距達到 37%。這麼極端的分歧，過去 10 年來只僅次於 2020 年 3 月美股崩盤之後。

投資人既困惑又挫敗的證據隨處可見，最近被拋售的方舟創新 ETF(ARKK-US) 和成長股，本周五天收盤都和前一天相反，而且震幅超過 1%，一度沉睡的沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US) 等公司股價暴跌，必要消費品類股五日內重挫逾 8%，完全不像是市場動盪期間的避風港。

熊市才走到三分之一？

對於美股可能走向何處，悲觀派認為，在 Fed 對通膨宣戰之後，經濟衰退已經無法避免，樂觀一派則認為，Fed 正朝目標取得進展。

華爾街對標普 500 年底目標價看法分歧的程度，僅次於 2020 年 3 月後。(圖: AFP)

LPL 股票首席策略師 Quincy Krosby 說：「我們面對的不確定性本質已經改變，但華爾街分析師工作的難度，比起疫情期間有過之而無不及。關於經濟前進方向的確定性是零，有人隸屬於『經濟衰退』陣營，有人主張『軟著陸』，更別提介於這兩者之間的各種說法。」

Sanders Morris Harris 公司董事長 George Ball 說：「所謂的熊市平均持續一年 (更準確來說是 338 天)。以此判斷，這次下跌持續時間只走到三分之一，所以下跌空間還很大，雖然這中間會出現反彈。」

美股暴跌、加上債券也已經跌深，意味著金融情勢正在快速收緊。高盛追蹤的金融情勢指數，自 Fed 3 月升息以來已經下跌 1%。

過度看跌？

樂觀的一派則指出，過去已經出現好幾次過度看跌的例子，例如 Oppenheimer 分析師 John Stoltzfus，他對標普 500 年底最新目標價為 5330 點，是各方預測當中最高水準。

在這行有 39 年經驗的 Stoltzfus 說：「現在就像 2009 年初 (長期牛市的起點)，一切還不明朗，或是 1994 年 (Fed 啟動升息循環，而且成功避免衰退)，以及 2018 年第 4 季 (Fed 暫停升息，隔年實施貨幣寬鬆)。如果在這些當下都抱持悲觀的看法，等到事情逐漸清晰，就會錯過大漲。」