美銀：美股熊市10月底結束 標普500指數恐再跌近28%

據報導，美國銀行 (BofA) 首席投資策略師 Michael Hartnett 在一份報告中表示，標準普爾 500 指數在本週的拋售中受到重創，他預估在 10 月底熊市結束前，還會再跌近 28%。

Hartnett 指出，根據歷史市場趨勢，投資人可能會面臨數月的痛苦，因為高通膨、利率上升和經濟前景黯淡的擔憂將持續對市場構成壓力。

自今年年初以來，標普 500 指數已下跌超過 19%，接近熊市區域。該指數上一次進入熊市是在 2020 年 3 月新冠肺炎疫情爆發時。

Hartnett 表示，在過去的 19 次熊市中，平均自高峰下跌的跌幅為 37%，平均持續時間為 289 天。如果歷史重演，那麼如今的熊市將在 2022 年 10 月底結束，標普 500 指數將跌至 3,000 點，仍有約 27.3% 的下跌空間。

Hartnett 同時也說道：「好消息是，熊市比牛市還要更快結束。」

Rosenberg Research 經濟學家兼策略師 David Rosenberg 則是預估，標普 500 指數很快就會跌入熊市，這次跌幅可能高達 30%，下行壓力可能會持續整個夏天。

美聯準會 (Fed) 為遏制通膨而積極收緊貨幣政策，被認為是造成美股疲軟的主要原因。繼 3 月升息 25 個基點後，又在 5 月大幅升息 50 個基點，並暗示未來可能會進行類似幅度的升息。此外，Fed 還將縮減其龐大的資產負債表。