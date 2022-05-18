美銀：全球基金經理人現金部位創20年新高 美股僅是熊市反彈

根據美國銀行 (Bank of America) 最新的基金經理人調查顯示，由於對停滯性通膨 (stagflation) 和升息的擔憂，全球基金經理人的現金部位創下 20 年來新高。美銀也認為，美股將出現熊市反彈，但未來可能再度下跌。

調查報告中顯示，全球基金經理人如今的看法「極度悲觀」，基金經理人持有的現金部位高達 6.1%，創下 2001 年 9 月 11 日美國遭遇恐怖攻擊以來的新高，並高於 4 月時的 5.5%。

投資人如今對現金的需求持續增加，同時對停滯型通膨的擔憂也在加劇。報告中顯示，有高達 77% 的基金經理人擔憂停滯型通膨，創下 2008 年 8 月以來的新高，遠高於上個月的 66%。

儘管美國最新的通膨數據顯示消費者物價水準可能已經在 4 月份觸頂，但經理人仍預測，Fed 恐怕將會持續升息以冷卻需求並壓低通膨。此外，在當局大幅升息導致借貸成本上升下，經濟面臨衰退的風險。

調查中也顯示，5 月基金經理人最為擔憂的「尾端風險」(tail risk) 是鷹派的央行，有高達 31% 的投資人對此感到憂心。

美銀的牛熊指標 (Bull & Bear Indicator) 目前來到 2.0，顯示應反向買進。然而，美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 指出，投資人仍然沒有「全面投降」，因此將會出現熊市反彈，但是，股市仍未達到最終的低點。

今年迄今，標準普爾 500 指數已下跌 14.75%，部分原因是高成長科技股受到升息擔憂所衝擊。美銀的調查也顯示，基金經理人放空科技股的比例創 2006 年 8 月以來的新高。