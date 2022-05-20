〈美股早盤〉隨全球市場反彈 道瓊早盤漲約200點

亞股、歐股反彈，也帶動美股周五 (20 日) 早盤主要指數上漲。道瓊工業指數上漲 0.66%，標普 500 指數上漲 0.99%，那斯達克指數上漲 1.37%，費半上漲 0.8%。

中國周五大幅調低 5 年期 LPR，釋放穩定房地產市場和經濟的信號，提振投資者情緒。其中 5 年期 LPR 大幅降息 15 個基點，為四個月來首次下調。在中國股市帶動下，亞股、歐股情緒普遍轉暖。

過去一周投資者逃離幾乎所有主要資產類別，僅美股和美債沒有遭遇大規模資金外流，市場擔憂貨幣政策緊縮將導致全球主要經濟體陷入衰退。美國銀行和 EPFR Global 的數據顯示，截至 5 月 18 日當周，股票型基金流出資金 52 億美元，不過美股吸引 3 億美元資金流入。

與此同時，聯準會已經表示將繼續升息，以試圖緩和最近的通膨飆升。本周早些時候，聯準會主席鮑爾表示，將毫不猶豫地升息，即使突破中性利率也在所不惜。

周五之前美股的跌勢，部分來自沃爾瑪和 Target 等大型零售商不佳的財報，這引發對消費者支出能力減弱，以及企業缺少應對高通膨對策的擔憂。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 205.89 點 0.66%，暫報 31459.02 點

那斯達克上漲 156.05 或 1.37%，暫報 11544.54 點

標普 500 上漲 38.58 點或 0.99%，暫報 3939.37 點

費半上漲 23.38 點或 0.8%，暫報 2931.34 點

台積電 ADR 上漲 1.68% 至每股 91.75 美元

十年期美債殖利率報 2.84%

紐約輕原油上漲 0.12%，至每桶 112.35 美元

布蘭特原油上漲 0.21%，至每桶 112.28 美元

黃金上漲 0.2% 至每盎司 1850.70 美元

美元指數上漲 0.23%，至 102.98

焦點個股：

Twitter(TWTR-US) 上漲 1.56%，報 37.86 美元

馬斯克本周以核查推特假帳號為由，暫停這筆 440 億美元的收購交易，並釋出重新談判的可能性，引發外界對於交易破局的臆測。

然而，據與會人士透露，推特首席法律顧問與政策主管 Vijaya Gadde 在一次公司會議上告訴全體員工，並沒有交易暫停這件事，反駁馬斯克先前說法。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.08%，報 710.04 美元

在上海市政府鬆綁封控措施之際，知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉計劃繼續在上海廠採用閉環管理，直到 6 月中旬。

消息人士表示，如今特斯拉希望員工搬進宿舍，並繼續採用閉環管理，直到 6 月 13 日。特斯拉也計劃最快下周啟動第二個班別，以便在汽車零件供應變得更加順暢時，可恢復全天候生產。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.6%，報 138.19 美元

知情人士透露，蘋果公司高管上周向公司董事會展示了即將面世的混合現實耳機，表明該設備的開發已進入關鍵階段。

該公司董事會包括 8 名獨立董事和蘋果執行長庫克，每年至少召開四次會議。知情人士稱，該設備的一個版本是在最近一次董事會上演示的。

知情人士透露，最近幾周，蘋果公司也加快了耳機運行軟體 rOS 的開發。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Glenview Trust 資訊長 Bill Stone 認為，本輪的美股拋售，固然是多個因素所促成，但近期下跌的直接原因，來自對美國消費者的擔憂。零售商陷入庫存過多的困境，而高通膨帶來的成本壓力，也打擊他們的獲利。

高盛首席美國股票策略師 David Kostin 指出，美國經濟不必然走向衰退，但要先做好因應之道。美國經濟在未來兩年內進入衰退的可能性爲 35%，一旦出現衰退，標普 500 指數從峰值到谷底的下跌幅度中值爲 24%。能源、必需消費品、醫療保健和公用事業的平均表現，都優於大盤指數。

Ally Invest 首席市場和貨幣策略師 Lindsey Bell 認為，近期美股的回調進一步表明，市場還在尋找方向，對接下來仍存在很大的不確定性，特別是聯準會將要做什麼，以及這些做法將如何改變未來的增長。