〈紐約匯市〉美元周線連六紅止步 飆升熱度有消退跡象

美元兌歐元周五 (20 日) 回升，但仍無力收復本周失土，使美元指數 (DXY) 連六周漲勢止步，寫下 2 月以來最差單周表現。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 約報 103.03。

美元兌歐元升值 0.3%，但本周仍累計貶值 1.3%，是 2 月初以來最差表現，近期飆升的熱度有消退的跡象。

美元在過去 14 個禮拜當中有 12 個禮拜都上漲，上周更曾一度攀底 105.01，創 2003 年 1 月以來最高水準。

凱投宏觀分析師 Jonas Goltermann 說：「美元經過近期的大漲之後，準備休息一下。」

最近幾個月以來，投資人面對通膨飆升、鷹派的聯準會 (Fed) 和俄烏戰爭，一直把美元視為資金避風港。但隨著美元匯價已高，加上本周全球金融市場波動性加劇，都促使投資人轉而擁抱日圓和瑞士法郎。

瑞士法郎兌美元本周累計升值近 3%，是兩年多來最大升幅，日圓也有約 1% 的周漲幅。

Monex USA 交易部門主管 Juan Perez 也表示，美元有點偏高，這讓其他貨幣有上揚的空間。

英鎊兌美元周五僅升 0.1%，但本周累計勁揚 1.65%，是 2020 年 12 月以來最大升幅。英國周五公布，4 月零售銷售意外增加，淡化市場對英國央行 (BOE) 可能不會積極升息的預期心理。

貨幣市場預期，BOE 6 月開會可能再升息 25 個基點 (1 碼)，到年底前共升息 128 個基點，高於周二預期的共升 115 個基點。

但分析師對美元是否繼續回落有所遲疑。法國興業銀行外匯策略師 Kenneth Broux 說，美元走軟，和最近經通膨調整的美國公債殖利率下滑有關，但現在就判斷美元升勢觸頂為時過早。

他認為，只有在美國以外地區、尤其是歐洲和中國，出現經濟強勁成長的跡象，美元才可能較長期走軟。Broux 並補充，中國周五調降關鍵貸款指標的舉措，可能有助於中國經濟。

加密貨幣方面，由於風險胃口普遍疲軟，比特幣下跌逾 4%，約報 29009.94 美元。

截至周六 (21 日) 台灣時間約 6:00 價格：