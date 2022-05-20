私人飛機上性騷擾空姐？馬斯克：完全不真實的卑鄙政治動作

億萬富翁馬斯克 (Elon Musk) 周四 (19 日) 晚間推文，反駁有關他在 2016 年在一架私人飛機上對空姐進行性騷擾的說法，指其為「完全不真實」。

《Business Insider》周四報導，馬斯克的 SpaceX 在 2018 年支付了 25 萬美元，以和解一名未透露姓名的私人飛機空服員的性騷擾索賠。這位空服員指控馬斯克在她面前露下體。

報導引述一位匿名的空姐朋友的話，指稱這位朋友在私人和解過程中還提供了一份聲明。

馬斯克在推特上貼文指出，「我對這個聲稱他們朋友看到​​我『暴露』的騙子提出挑戰。只須描述一件事，任何不為公眾所知的東西，像是疤痕、紋身等等。她一定無法做到，因為這件事從未發生過。」

《Business Insider》引述空姐朋友的話說，除了據稱暴露下體外，馬斯克還搓揉空姐的大腿，並提議如果她在機上按摩期間「做得更多」，就給她買一匹馬。

報導指出，這位空姐後來認為，因為她拒絕接受馬斯克的提議，而讓她失去在 SpaceX 工作的機會，因而促使她在 2018 年聘請了一名律師。

報導表示，這家火箭公司在法庭外達成了和解，其中包括一項保密協議，該協議阻止空服員談論此事。該新聞網站沒有透露這位朋友或空姐的姓名。

身為特斯拉 (TSLA-US) CEO，目前正陷入收購推特 (TWTR-US) 的爭議中。馬斯克周三 (18 日) 表示，他將投票給共和黨人而不是民主黨人，並且預測隨後將會出現「衝著我來的骯髒伎倆」。

在《Business Insider》的平衡報導中，馬斯克說空姐的故事是「出於政治動機的熱門文章」，而且「這個故事還有很多其他內容」。

馬斯克周四晚上首先推文說：「應該從政治角度看待對我的攻擊，這是他們一貫的標準卑鄙劇本。但沒有什麼能阻止我為美好的未來和你的言論自由權而戰。」在一開始的推文中，他沒有具體提到報導提及的指控。

馬斯克在另一條推文中補充說：「而且，為了留作記錄，這些瘋狂的指責完全不真實。」

他還在推特上表示，這篇文章是為騰干擾收購推特。