馬士基、高盛同步示警 中國重啟港口後恐掀新一波供應鏈瓶頸

航運巨擘馬士基 (A.P. Møller-Maersk A/S) 和高盛 (Goldman Sachs) 警告，一旦中國解封，港口重新開始運作，新一波供應鏈瓶頸恐再度席捲全球。

為了貫徹清零，上海從 3 月底開始實施為期將近兩個月的封城措施，導致港口堵塞，嚴重影響貨運流通。

馬士基向亞太客戶表示，從統計數據來看，中國疫情似乎已獲控制，但防疫封控的影響仍會繼續浮現，恢復到正常還需等待一段時間。這代表中國的港口吞吐量很快就會擴大，屆時到美國的航線可能會增加，使美國西部海岸狀況變得更複雜，因為積壓的貨物會不斷湧向美西港口。

高盛 (Goldman Sachs) 也同意上述說法，警告若中國突然重新開放港口，恐會再度爆發塞港情形。

自上海封城以來，隨著美西和美東塞港情況緩解，高盛衡量每周港口吞吐量的指標已有所下滑，因爲封城導致從中國航向美國的跨大西洋船隻數量明顯減少。

(圖：Zerohedge)

另外，全球集裝箱運價指數的每周數據顯示，40 呎貨櫃運費在中國進入封城狀態後也顯著下跌。該指數是衡量中國港口活動以及美國是否會陷入塞港瓶頸的領先指標。

(圖：Zerohedge)

高盛表示，從航線來看，若中國港口至美國西岸的運費增加，可以安全假設中國正在重新開放港口，一旦港口重啟運作，運費開始上漲，美國港口有可能會在一到兩個月左右出現大量積壓貨物，也就是說，塞港情形恐會在美國期中選舉前爆發。