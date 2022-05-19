港塞問題蔓延至美國東岸 夏季航運旺季將到來

在新冠肺炎疫情爆發後，隨著消費者轉向線上購物，美國西岸港口港塞問題持續了近 2 年，如今，相關問題已經開始蔓延至東岸的紐約和紐澤西港。

報導指出，上週在紐約與紐澤西港外等候的貨櫃船平均每日達到 14 艘，創下疫情爆發以來的新高。

紐約和紐澤西港務局執行董事 Rick Cotton 表示，隨著夏季航運旺季到來，港務官員正在與海運承運商、卡車公司和倉儲業者商談，期望能夠緩解塞港問題。

東岸進口持續增長，部分原因是零售商和製造商試圖分散供應鏈，以避免將多數貨物滯留在單一港口。洛杉磯港、長灘港的進口增長率在第一季已經從去年的雙位數放緩至 2.7%。相較之下，紐約和紐澤西港第一季的進口年增了近 12%。

紐約和紐澤西港口運營總監 Bethann Rooney 表示，由於托運人從碼頭提取進口貨物需要更長的時間，而且等著返回海外的空貨櫃堆積如山，年初開始港口理貨就陷入困境。

如今，港口內推放了 120,000 個空貨櫃，是平時數量的 2 倍多。港口計劃開闢 10 英畝的土地來存放這些空貨櫃，以緩解部分擁堵。

儘管近期中國封城已影響當地製造業，並減緩了對美國的進口。但 Rooney 表示，隨著航運旺季的開始，她預計進口量將在幾個月內急劇上升。