專家：中國的黑天鵝港口問題 恐讓美夏天經歷又一場供應鏈災難

Alba Wheels Up International 總裁 Sal Stile 週四 (12 日) 警告，中國的黑天鵝港口問題，恐將讓美國今年夏天將經歷另一場供應鏈災難，並推升美國通膨率。

航運專家 Sal Stile 週四受訪提到他對 2022 年美國供應鏈中斷的預測，由於亞洲疫情大爆發、中國清零政策衍生出的上海封鎖、停工、塞港和潛在港口關閉，對中國進口和經濟帶來衝擊，而這最終將擴及到美國。

中國堅持清零政策，上海等大城市半封城，逾百多艘貨船等待入港，積壓訂單造成 4 月從中國運往美國港口的貨櫃為今年以來新低。

Stile 表示，去年一整年的貨船運費價格非常高，今年可能不會那麼高，但對比夏天旺季，2022 年的運費可能會是最高。

積壓訂單造成 4 月從中國運往美國港口的貨櫃為今年以來新低 (圖片：AFP)

Stile 稱：「中國清零政策是中國獨有的，大家永遠不知道什麼時候會再次出現黑天鵝或另一個港口關閉，但現在，中國的封鎖導致工人短缺和港口關閉不僅僅是中國的問題。」

Stile 警告供應鏈的問題才剛剛開始，預計整個夏天都會看到它們真正波及到世界各地，並波及美國。

Stile 預測，連鎖反應將是零售店貨架和季節性商品的價格飆升，傳統上，夏季是美國最繁忙的進口季節，美國港口進口吞吐量將超乎常規水平，季節性用品進口量將暴增。

Stile 還提到目前供應鏈仍然非常脆弱，美國的港口仍然存在設備短缺的問題，而且人們不知道這種情況何時會真正消失？