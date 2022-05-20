TikTok擬大舉進軍遊戲市場 傳已在越南展開測試

路透引述四位知情人士報導，社群影音巨頭 TikTok 計劃新增遊戲功能，且已在越南展開測試，為進軍遊戲市場跨出重要一步。

TikTok 一位代表透露，該公司已和 Zynga(ZNGA-US) 等第三方遊戲開發商或工作室合作，將 HTML5 小遊戲引入自家 App。

知情人士表示，雖然 TikTok 打算從小遊戲開始做起，但他們對進軍遊戲市場的野心不止於此，除了越南，TikTok 也打算在東南亞其他市場推出遊戲，最快第 3 季就會實施這項計畫。

考慮到越南當局對博弈、暴力與色情內容採取嚴厲管制，TikTok 必須獲得當局許可，才能在自家平台上推出遊戲。不過知情人士說，因 TikTok 的遊戲內容沒有什麼爭議，授權過程可望順利推進。

針對上述報導，TikTok 母公司字節跳動沒有回應評論請求，越南外交部與通訊部也未回應。

身處日益競爭的環境中，Meta(FB-US)、Netflix(NFLX-US) 在內等科技巨頭接連跨足遊戲領域，對 TikTok 來說，新增遊戲功能將有助於增加用戶在 App 上的使用時間，進而提升廣告收益。

一位知情人士表示，TikTok 透過遊戲賺取的廣告收入，可能由字節跳動和遊戲開發商對分。

即使還沒推出遊戲功能，TikTok 廣告收入前景也備受看好。市調機構 Insider Intelligence 此前預估，TikTok 今年廣告收入可能成長 2 倍，上看 110 億美元，超過推特 (TWTR-US) 和 Snap(SNAP-US) 今年廣告收入預期的總和。