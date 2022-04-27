憂能源供應及經濟成長威脅 歐元匯率跌破1.06美元至5年新低

由於投資人越來越擔心能源供應和歐元區潛在的經濟衰退，歐元兌美元匯率周三 (27 日) 下跌至 5 年新低。

歐元自 2017 年以來首次跌破 1.06 美元。周三下跌近 0.4%，隨後收復部分跌幅。由於交易員擔心經濟成長放緩甚至衰退，美元最近幾周因其避險吸引力而飆升。

俄羅斯國家能源公司 Gazprom 決定停止向歐盟兩個成員國波蘭和保加利亞供應天然氣，因這兩國拒絕以盧布支付合約費用。在俄羅斯於 2 月 24 日無端入侵烏克蘭之後，莫斯科與西方之間的緊張局勢繼續升級。

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 指責俄羅斯敲詐勒索其削減供應的決定。歐盟高度依賴俄羅斯天然氣，其約 40% 的進口來自該國，人們對該地區經濟進一步放緩的擔憂更為廣泛。

德意志銀行財務長莫爾特克 (James von Moltke) 就 Gazprom 的決定指出，「這是個令人擔憂的跡象。」「我認為這不會對經濟產生直接影響，但它仍然會對整體前景構成風險。」

國際貨幣基金 (IMF) 本月稍早時預計歐元區今年將成長 2.8%；這比俄羅斯入侵烏克蘭之前的預測低了 1 個百分點以上。

IMF 當時表示，「烏克蘭戰爭和對俄羅斯的制裁影響歐元區經濟的主要因素，是全球能源價格上漲和能源安全。由於它們是能源淨進口國，全球物價上漲對大多數歐洲國家來說代表了負面的貿易條件衝擊，從而導致產出下降和通膨上升。」

歐洲對俄羅斯能源的依賴顯然是一個普遍的經濟問題。歐盟已經決定停止進口俄羅斯煤炭，並正在討論禁止進口石油。然而，歐盟從俄羅斯進口最多的大宗商品是天然氣，讓投資人最為關注。