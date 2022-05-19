〈美股早盤〉經濟衰退擔憂加劇 主要指數開低 標普瀕臨熊市邊緣

美股開盤前公布初領失業金數高於市場預期，而費城製造業指數也大幅下降遠不如市場預期，加劇昨日疲弱零售業黯淡財報引發的經濟衰退擔憂，美股周四（19 日）開低走低，標普 500 指數瀕臨熊市邊緣。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 412.51 點或近 1.31%，那斯達克綜合指數跌近 0.4%，標普 500 指數跌近 1%，費城半導體指數跌近 0.8%。

美國勞工部周四公布最新失業金數據，上周初領失業金人數報 21.8 萬人，較前次修正後的 19.7 萬增加 2.1 萬人，升至今年 1 月以來新高，也高於市場預期的 20 萬人。同日公布的 5 月費城製造業指數僅報 2.6，不僅遠不及預期的 16，也落後前值 17.6。

柯爾百貨在美股開盤前公布財報，同樣難逃通膨影響，步上沃爾瑪與目標百貨後塵，獲利遠遠不及市場預期，同時下調全年獲利預估。

高盛執行長 David Solomon 警告，美國未來 12 至 24 個月經濟衰退的機率有 30%，並援引 Jan Hatzius 等高盛經濟學家的預估指出，未來 12 至 24 個月經濟衰退的風險至少在 30%。他提到，該行的客戶正在為經濟增長放緩和資產價格下跌做好準備。

能源方面，國際油價走勢波動，主因是市場擔心高油價可能傷及經濟成長，但上海計劃放寬限制措施，以及供應緊張的前景限制住跌幅，截稿前，6 月到期的西德州原油期貨與 7 月到期的布蘭特原油期貨分別略跌 0.7 與 0.1%。

截至台北時間周四（19 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

柯爾百貨 (KSS-US) 早盤下跌 1.76%，至每股 42.37 美元

零售百貨業者柯爾百貨 (Kohl"s) 公布財報，與先前的沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US) 遭遇相同，受到通膨影響嚴重侵蝕利潤，上季每股獲利僅報 0.11 美元，遠低於分析師預估的 0.7 美元，不過營收報 37.2 億美元，略高於市場預期的 36.8 億美元。

此外，柯爾百貨也下調全年獲利目標，從先前的每股 7-7.50 美元下修至 6.45-6.85 美元。該公司同日也表示，由於面臨來自維權投資人的更大出售壓力，預計未來幾周內將有潛在買家提出最終和全額出價。

Lucid(LCID-US) 早盤上漲 3%，至每股 17.88 美元

美國電動車製造商 Lucid 將在沙烏地阿拉伯建立其第一家海外工廠，預估每年將生產 15.5 萬輛車，最初將服務於當地市場，隨後將往全球出口。Lucid 執行長 Peter Rawlinson 表示，「這代表我們可以加快計劃，從 2030 年到 2035 年間每年生產 50 萬輛車。」並稱持續的能源危機「真的就推動了向電池電動車的轉型。」「需求現在呈倍數增加。」

Spirit Airlines(SACE-US) 早盤下跌 0.73%，至每股 19.28 美元

廉航 Spirit Airlines 董事會敦促其股東拒絕捷藍航空 (JBLU-US) 的敵意收購要約，指稱這是「破壞其與 Frontier 合併的憤世嫉俗作法」，並稱「捷藍航空對 Spirit 的關注，似乎是為了轉移人們對捷藍航空自己的業務處於混亂這一事實的注意力。」

今日關鍵經濟數據：

美國上周（截至 5/14）初領失業金人數報 21.8 萬，預期 20 萬，前值 19.7 萬

美國上周（截至 5/7）續領失業金人數報 131.7 萬，預期 132 萬，前值 134.2 萬

美國 5 月費城製造業指數報 2.6，預期 16，前值 17.6

美國 4 月成屋銷售預期 565 萬，前值 577 萬

美國 4 月成屋銷售月增率前值 - 2.7%

華爾街分析：

LPL Financial 市場策略師 Ryan Detrick 表示，對通膨與 Fed 鷹派的擔憂並非新鮮事，但現在加上對利潤率與通膨對消費者的擔憂，便有了大跌的導火線。

Bel Air Investment Advisors 董事總經理 Carl Ludwigson 表示，對資產價格的威脅以及廣泛的通膨促使各國央行加快收緊貨幣政策，如果 Fed 的政策反應被證明過於激進，那麼隨著金融環境收緊導致需求破壞，美國公債和優質市政債券將再次成為資金的藏身之所。

City Index 分析師 Fiona Cincotta 表示，由於通膨擔憂和疲軟的財報嚴重打擊市場情緒，股市受到重創。雖然昨日強勁的零售銷售提振股市，但零售巨頭令人失望的季度數據讓今天的市場感到擔憂。昨天的數據表明，消費者目前正受到通膨的打擊，然而零售商在應對不斷飆升的投入成本方面做得並不好。