旅遊榮景重現 行李箱、化妝品、菸酒銷售激增

隨著越來越多人恢復外出旅遊並規劃假期，包括美國折扣連鎖店 Target (TGT-US) 和化妝品製造商 Coty (COTY-US) 在內的零售商和消費品公司，正受益於行李箱銷售的激增和機場支出的增加。

在全球新冠疫情的封鎖期間，免稅店和行李等旅遊相關物品製造商的銷售停滯不前。但如今與旅遊相關的各項業務再次起飛，聯合航空公司 (UAL-US) 上月預測本季營收將創歷史最高。

Target 在發布其財報前表示，2022 年第 1 季行李箱銷售額大增 50%。

CEO 康奈爾 (Brian Cornell) 告訴記者：「我們現在看到，去年可能購買電視的客戶，今年反而正在注意行李箱，因為他們正準備首度出遊。」

生產 Tumi 和 American Tourister 行李箱的 Samsonite International S.A. (1910-HK) 上周表示，其上季銷售額年增 75%。

這些企業訊息與美國家庭消費轉向服務業的跡象相吻合。之前兩年大多數家庭的主要支出是大件物品，因為基本上每個人都被困在家中。

美國商務部 3 月的最新數據顯示，用於娛樂、住宿和外出就餐的總支出比率攀升至疫情期間的 10.33% 的高位；較疫情初期的略高於 6% 有所上升。

更多旅客通過機場安檢區，也提升機場商店出售商品的榮景，例如香水、名牌化妝品和酒類。

在美國，過去 7 天通過 TSA 安全檢查站的旅客人數平均比 2021 年同期高出 36.33%。

全球美容公司 Coty 的 CEO 納比 (Sue Nabi) 本月稍早時表示，「如今，全球旅客購買香水的次數比以往任何時候都多。所有水平都高於 2020-2019 年。」她並補充說，預計這種趨勢將持續下去。

菸草公司 Imperial Brands 和菲利普莫里斯國際公司 (PM-US) 表示，世界各地機場免稅店的銷售情況已經開始出現復甦，包括歐洲和中東。