鉅亨美股雷達： 美將公布失業金數據 思科估Q4營收將下滑

美股重要看點：

美將公布上週初領失業金、5 月費城製造業指數等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.837%，美股期貨週四 (19 日) 下滑，道瓊期貨跌 1.08%，標普 500 期貨跌 1.13%，那斯達克 100 期貨跌 1.20%。

小摩經濟學家周三 (18 日) 下修美國今、明兩年的經濟增長預期，認為股價下跌、抵押貸款利率上升和強勢美元將對增長前景構成壓力，不過失業率料於明年下半年上升，並緩解薪資增幅，有助美國經濟軟著陸。

小摩把 2022 年下半年的美國國內生產毛額 (GDP) 成長預期自 3% 下修至 2.4%，2023 年上半年增長預期自 2.1% 下調至 1.5%，下半年預期自 1.4% 調降至 1%。

美國通膨率處於 40 年來的高點，聯準會 (Fed) 正透過升息和縮表試圖抑制通膨，高盛執行長 David Solomon 週三 (18 日) 警告，美國未來 12 至 24 個月經濟衰退的機率有 30%。

美國財長葉倫周三 (18 日) 表示，美元匯率由市場決定，隨著美國升息，美元升值是可以理解的事。她並警告，俄烏戰爭和各國制裁導致「停滯性通膨」(stagflation) 效應，使全球經濟展望充滿挑戰和不確定性。

金融投資服務商 Guggenheim Partners 投資長 Scott Minerd 週三 (18 日) 示警，今年夏天開始美股將迎來更可怕的深度拋售，預估那斯達克指數可能從峰值暴跌 75%，標普指數從近期最高點下跌 45%。

不過，摩根大通全球市場首席策略師 Marko Kolanovic 堅守多頭崗位，他表示，美股可以「爬出谷底」，他還認為，美國今年不會出現衰退，在重新開放的背景下，夏季消費者活動將有所增加。

他認為，創新、生物科技和國際成長型股票存在巨大機會，但建議避開防禦性股票，理由是它們價格昂貴。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬)，前值 20.3

美國上週續領失業金人數 (萬)，前值 134.3

美國 4 月新屋銷售總數 (萬)，預估 562，前值 577

美國 4 月新屋銷售月增率 (%)，前值 - 2.7

美國 5 月費城製造業指數，前值 16.7，預估 17.6

重要個股動態：

思科 (CSCO-US) 周三 (18 日) 盤後公布第三季 (4 月底止) 營收遜於分析師預期，且預估第四季銷售額可能下滑，令市場感到意外，導致盤後崩跌多達 17%。

思科第三季營收成長年率幾乎持平，較前一季年成長 6% 的成績遜色不少。第三季橫跨 13 周，較去年同期少了 1 周。

思科執行長 Chuck Robbins 在財報法說會上表示，俄烏大戰削減營收約 2 億美元，且讓公司第三季銷售成本多出 500 萬美元、營業費用多了 6200 萬美元。此外，中國因新冠疫情而封城，加劇零組件短缺。

CSCO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

因俄羅斯當局沒收在 Google 在當地的銀行帳戶，導致當地辦公室運作受阻，Google 計劃讓俄國子公司聲請破產。

數月以來，Google 因為移除 YouTube 上的俄國官媒和影片內容，加上未能應俄國要求刪除當局認定的非法內容，承受來自當局的龐大壓力，甚至多次遭到重罰。

目前為止，Google 是第一家因為俄烏戰爭在俄國聲請破產的大型科技公司，蘋果 (AAPL-US)、Meta(FB-US) 和微軟 (MSFT-US) 等都已暫停當地業務，但還沒讓子公司宣告破產。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）已將美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）從其備受關注的標普 500 ESG 指數中剔除，原因包括工廠遭指控種族歧視以及對自駕車事故調查的處理。

標普道瓊指數公司表示，特斯拉在環境、社會與公司治理標準方面在過去一年內保持「相當穩定」，但與不斷改善的全球同行相比，特斯拉排名有所下滑。該公司對特斯拉工作環境及自駕系統相關的傷亡調查處理感到擔憂，並認為低碳策略與商業行為準則不利特斯拉。

Piper Sandler 分析師 Alexander Potter 將特斯拉目標價從每股 1,260 美元下調至每股 1,035 美元。