〈財報〉中國封城+俄烏戰爭衝擊 思科估Q4營收將下滑 盤後崩跌12%

思科 (CSCO-US) 周三 (18 日) 盤後公布第三季 (4 月底止) 營收遜於分析師預期，且預估第四季銷售額可能下滑，令市場感到意外，導致盤後崩跌多達 17%。

第四季財測 vs. 分析師預期共識 (Refinitiv 調查)

調整後 EPS：76 美分至 84 美分 vs. 92 美分

營收：年減 1% 至 5.5% vs. 138.7 億美元 (即年增 6%)

思科執行長 Chuck Robbins 在財報法說會上表示，思科在中國面臨多種不確定性。「目前消息是，上海 6 月 1 日將開放，我們不確切知道這意味著什麼，以及何時我們會開始取得供應。但相應的，我們相信一旦上海解封並允許物流啟動，會出現很高程度的擁塞。」

Robbins 補充，第四季的財測反映出港口和機場容量有限的問題，以及「努力試圖將原物料帶入中國境內」的問題。

思科財務長 Scott Herren 表示：「第四季短缺的規模大致上是，41000 個獨特零件料號中約莫 350 個關鍵零件短缺。我們的供應鏈團隊正積極尋求多種選擇，以填補這些短缺。」他表示，第四季財測並未反映需求上有任何變化，而是反映供應限制。

相比往例，這次財測預測範圍較廣泛，反應環境越來越複雜。Robbins 說：「營收數字看起來不太好，但員工一直在重新設計產品，以求零組件更多樣性，這點可望強化思科下一財年的上半年業績。」

近時確認，思科周三收挫 4.43% 至每股 48.36 美元，盤後重挫 12.74%，報每股 42.20 美元。

思科財報也引領其他網路供應商盤後股價走跌。最近時確認，Arista Networks (ANET-US) 下跌 3.6%、Juniper (JNPR-US) 下跌 6.2%、Ciena (CIENUS) 下跌 6.7% ，以及 F5 (FFIV-US) 下跌 2.6%。

第三季財報關鍵數據 vs. 分析師預期共識

調整後 EPS：87 美分 vs. 86 美分 (Refinitiv 調查)

純益：年增 6% 至 30.4 億美元

營收：128.4 億美元 vs. 133.4 億美元 (Refinitiv 調查)

Robbins 在財報法說會上表示，俄烏大戰削減營收約 2 億美元，且讓公司第三季銷售成本多出 500 萬美元、營業費用多了 6200 萬美元。此外，中國因新冠疫情而封城，加劇零組件短缺。

思科第三季營收成長年率幾乎持平，較前一季年成長 6% 的成績遜色不少。第三季橫跨 13 周，較去年同期少了 1 周。

這衝擊不僅限於硬體，軟體營收也下降 3% 至 37 億美元。Herren 表示，如果沒有俄烏戰爭，去年同期也沒有多 1 周的影響，那麼營收成長應該可增加 5 個百分點。

營收細項

「安全敏捷網路」部門營收年增 4% 至 58.7 億美元，低於 StreetAccount 調查的共識預期 60.9 億美元。該部門包含用於企業數據中心的網路交換機和路由器。

「未來網路」部門營收年增 6% 至 13.2 億美元，低於 StreetAccount 調查的共識預期 14.4 億美元。此部門包含思科 2021 年收購光學元件供應商 Acacia 而得的路由光纖網路硬體。

「協作部門」營收年減 7% 至 11.3 億美元，符合 StreetAccount 調查的共識預期 11.3 億美元。此部門包含 Webex 視訊通話服務。

Herren 表示，思科第三季改變政策，顧客在承諾發貨日期後的 45 天內不能取消訂單。

截至收盤，思科股價自年初以來下跌 23%，而 S&P 500 指數同期下跌約 18%。