中國半導體自給率2026年估約21.2% 較去年增4.5個百分點

據 IC Insights 最新發布報告指出，中國半導體市場與本土產能中有非常明顯的差距，去年本土產能僅能供應中國市場需求的 16.7%，預估 2026 年也僅成長至 21.2%，平均每年成長 0.9 個百分點。

IC Insights 表示，雖然 2005 年起，中國成為全球最大的晶片消費國，但並不代表本土產能增加的速度，能立刻跟上需求。截至 2021 年，中國半導體市場規模為 1865 億美元，本土自給率約 16.7%，高於 2011 年的 12.7%。IC Insights 預測，2026 年本土自給占比將進一步成長至 21.2%。

據 IC Insights 資料顯示，2021 年中國半導體晶圓製造產值 312 億美元，本土企業產值 123 億美元，僅占中國整體半導體市場規模 1865 億元的 6.6%，其他由在中國有晶圓廠的台積電 (2330-TW)(TSMC-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、SK 海力士、三星、英特爾 (INTC-US) 等生產。

IC Insights 預估，在中國本土半導體企業產值 123 億美元中，IC 設計公司約貢獻 27 億美元，中芯等純晶圓代工廠與 IDM 廠產值達 96 億美元。

IC Insights 認為，2026 年中國半導體產值可望成長至 582 億美元，但僅將占 2026 年全球 IC 市場總額 7177 億美元的 8.1%。即使將晶圓代工廠轉售 IC 銷售額部份加成後，2026 年中國半導體產值仍可能僅占全球市場的 10% 左右。