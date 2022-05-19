Q1製造業產值達4.15兆元連六季正成長 半導體續創高

經濟部統計處今 (19) 日公布首季製造業產值統計，受惠全球終端市場需求穩定、供應鏈失衡狀況逐漸緩解，加上國際原物料價格續居高檔，今年首季製造業產值達 4 兆 1570 億元，年增 16.01%，連六季正成長，創下歷年同季新高，其中，半導體積體電路達 6229 億元，續創歷年單季新高。

統計處指出，資訊電子產業中，電子零組件業產值續創歷年同季新高，年增 16.9%，其中，半導體積體電路受惠 5G、高效能運算、物聯網、車用晶片等需求強勁，產值衝上 6229 億元、年增 28.74%，改寫歷年單季新高。

液晶面板及其組件業則反映面板價格較去年同季下滑，產值年減 5.24%，抵銷部分增幅，反觀電腦電子產品及光學製品業持續受惠雲端資料服務需求暢旺，加上供應鏈缺料問題緩解，激勵伺服器、固態硬碟、網通設備等增產，產值年增 19.03%。

傳統產業普遍也都維持雙位數成長，統計處表示，受惠國際原物料飆漲，帶動相關產品價格上揚，基本金屬業、化學原材料業、石油及煤製品業等，產值各年增 22.15%、12.91%、39.48%，機械設備業也受惠半導體、5G 相關產業、自動化設備等訂單持續增溫，產值年增 14.46%，僅汽車及其零件業受原料短缺干擾，產值年減 0.83%。

統計處說明，因產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年首季製造業生產指數 133.9、年增 6.64%，創下歷年同季新高，延續 2019 年第三季以來正成長走勢。

展望未來，統計處認為，近期供應鏈瓶頸及貨運塞港等不確定因素仍在，加上 Covid-19 變種病毒、俄烏戰事衝突、中國封城等不確定因素干擾，恐加劇供應鏈失衡及全球通膨壓力，後續仍需密切關注並審慎因應。