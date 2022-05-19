盤勢下跌後 電動車概念股仍有保障

近期美國鷹派升息發言頻傳，迫使許多電子主流族群也跟著下跌，在這樣的情況下，資金時常會在電子、金融、傳產三個大類別中輪動，而當電子股起頭時最有保障的族群，可以說是「電動車」這個大主流，因為電動車的發展趨勢基本上是不可逆的，沒有可能突然放棄電動車，轉而繼續發展油電車，這是全球汽車產業的共識。

而在烏俄戰爭引發油價上漲之後，這樣的發展趨勢越發明確。三月中的時候現代（Hyundai）汽車在台開賣電動車，3.5 小時將今年度配額 120 台賣光，然而訂單還是持續湧入，最終超出配額 5 倍之多，也迫使代理商封盤不再接單，證明電動車的買氣有多麼旺盛。

在台灣，有許多廠商已經搶先涉足電動車領域，今天老師就為各位解說一些個人覺得還不錯的標的，僅供各位參考。

車王電 (1533-TW) 是我前段時間「三低二高」（股價低、股本低、本益比低、殖利率高、成長率高）的選股之一，其股價在我評估時落在 60 元附近，股本也只有九億之多，具備股價靈活條件，且車王電今年預估 EPS 能達到 1.2~1.4 元，相較去年的 0.88 元有著不錯的成長率。

車王電主要生產車用電子及工具機，公司提供超過 1600 種的汽車零組件和 60 種以上的電動工具，在汽車電子領域上以產品多樣性致勝。公司商品大多銷往歐美、亞洲等國，近年來更晉升大陸車廠第一階供應商，有著良好的前景以及發展性。

同致 (3552-TW) 的專攻項目則著重在倒車雷達、防盜器、多功能型電子後視鏡、車用攝像頭 CCD/CMOS 等汽車電子零組件。其中 CMOS 在電動車領域中算是當紅炸子雞，而同致也藉此打入特斯拉供應鏈當中，今年三月營收年月雙增，回到去年年底的高成長水準，在獲利能力方面，同致從 2019 年的虧損，在 2020 年由虧轉盈 3.26 元、2021 則達到 5.44 元，仍有顯著的成長，且由於其先前落底的特性，目前反彈空間較大，具備當前盤勢的上漲條件。

而同樣是 CMOS 題材的晶相光 (3530-TW) 雖然起步較晚，但近期推出倒車鏡頭 CIS 元件、環景攝影機鏡頭等等產品，成功角逐競爭地位。晶相光去年 EPS9.6 元，換算本益比約莫 12 倍，而今年獲利能力可能進一步提升，也就是說本益比還會更低，在電動車 CMOS 題材當中是相對物美價廉的標的，且其鏡頭模組的其餘題材也正常發揮，業績穩定上揚。

最後，電動車不免要提到「鋰電池」相關的兩大標的，那就是大家耳熟能詳的康普 (4739-TW) 以及美琪瑪(4721-TW)。同屬於三元系鋰電池中「正極材料」的兩大廠，幾乎可以說必定隨著電動車產能而受惠，畢竟依工研院數據，一輛油電混合車，對電池的需求量約為一台筆電的 20 倍，而純電動車的需求量則是筆電的 1000 倍左右，而在每一顆電池中，必定都包含正極與負極材料，電池才能夠正常運作，也就是說這 50 倍的需求量康普、美琪瑪完全可以吃到。

除康普及美琪瑪外，磷酸鋰鐵電池材料廠立凱 - KY(5227-TW) 也一直在積極切入電動車領域，雖然三元系鋰電池仍然是電動車大宗，但磷酸鋰鐵電池擁有成本較低的優勢，唯因大陸相關產業競爭激烈、且三元電池的鎳價仍不斷上漲，磷酸鋰鐵電池的表現就不會這麼亮眼。

總結而言，世界可以說正迎來第三波交通革命，所謂第三波是指馬車車輪的應用、汽車的發明、最後就是「電動車」的發展，在這麼重大的時刻，相關概念股沒理由不會上漲。瞄準長線、瞄準趨勢，最終趨勢不會背叛你，也祝大家都操作順利！下篇專欄再見！

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