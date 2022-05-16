〈房產〉北市信義區再現單坪萬元店租 市府商圈追上東區

根據最新實價租金資料顯示，今年 3 月市府商圈的忠孝東路五段一處店面月租 25 萬元，換算單坪店租 1 萬元，上一次信義區出現單坪萬元租金實價是在 2015 年 3 月，忠孝市府商圈的店租已經追上東區。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，相較東區與西門町受到國際觀光客人次雪崩影響，原本熱門店面出現大量與長時間空置的災況，但反觀緊鄰信義計畫區的忠孝市府商圈，卻看不到店面市場不景氣的狀況，區域內的店面即使空置也很快有新的租客補上，且店租還能維持穩定的市場行情，在東區短期降價求租與忠孝市府商圈的穩定消費人潮帶動下，忠孝市府商圈似乎已經追上東區商圈。

本次揭露的是正對信義計畫區的店面，根據實價揭露顯示店面位於忠孝東路五段 153 號，今年 3 月月租 25 萬元，單坪租金為 1 萬元，目前則由糕餅業者承租，過去信義區單坪萬元店租實價最多的區域，是在威秀影城的街邊店面，早年都有每坪 1.5 萬到 1.7 萬元的紀錄。

曾敬德指出，這波觀光業的不景氣，主要以國際觀光客的商圈為主，但內需型的商圈還能維持相對穩定，尤其像市府商圈這種「類觀光」的內需商圈，白天有上班族、晚上有周邊住戶，周末有信義區的觀光人潮，區域內空置店面很快吸引新的房客進駐，但觀察近一年來在市府商圈開店的，大多是連鎖餐飲與少部分的藥局，顯示不管景氣與疫情怎麼變化，「民以食為天」還是市場上最基本的穩定需求。