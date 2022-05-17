〈房產〉2.0新制上路 全台去年房地合一稅收322億元年增1.13倍

房地合一稅 2.0 上路近一年，依財政部統計資料，房地合一稅收 2021 年法人上繳了 76.7 億元，自然人則納稅 245.7 億元，總計政府去年共進帳 322.4 億元稅收，年增 113.1%，創下房地合一稅開徵以來新高。

值得注意的是，去年法人稅收年增 138.2%，比個人的 106.3% 更可觀，六都當中，以台北市的法人稅收最多，達 29.9 億元；年增率最高的則是台中市，法人稅收年增 184.3%，成長力道相當強勁。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政策與疫情，是促使法人房地合一稅大增的兩大主因。政策方面，房地合一 2.0 新制，將境內法人課稅比照自然人，使國內法人的短期交易稅率，從 20% 大幅提高到 35-45%。在稅負明顯加壓下，許多法人趕在政策上路前獲利了結，下車潮也衝高了市場交易量，讓房地合一稅「量多稅增」；且房地合一 2.0 實施後，不少法人交易採高稅率課稅，以不動產持有為主的法人股權交易，也被納入課稅範圍，使稅收進帳維持在高水位，因此房地合一 2.0 新政，可說是法人稅收增幅的最大推手。

除了房地合一 2.0 新政之外，疫情也是催化法人房地合一稅收的關鍵。去年國內防疫成績為國際前段班，經濟表現出色，吸引不少海外投資湧進台灣，由於境外法人不論房地合一新舊制，交易所得稅率都從 35% 起跳，因此在台的房市佈局，受房地合一 2.0 的衝擊較低，市場交投持續熱絡；加上去年國內的科技業、物流業等產業發展欣欣向榮，屢屢擴大投資設廠，帶動國內的商用不動產交易，挹注相關稅收；此外，疫情期間高總價的旅宿交易增加，亦對法人房地合一稅有推波助瀾之效。

政府徵收法人房地合一稅財庫滿滿，房仲業者估計不會是短期現象，因為私法人購屋許可制及海外匯回資金，可望使往後稅收「金力充沛」。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，已送進立法院排審的私法人購屋許可制政策，將限縮法人置產的規劃彈性，雖然符合長期出租經營、員工宿舍、危老都更重建等用途的私法人購屋會放行，但需等待主管機關審核，尤其是危老重建政策具時效性，國內企業購置宿舍的需求亦殷切，為防許可制的行政審核打亂預定時程，預估會有不少法人，趕在政策通過上路前加速交易，這股上車潮，將激化短期內的市場交易量，進而創造可期稅收。

另外，政府為向海外資金招手返台投資，於 2019 年 8 月，推行為期 2 年的境外資金匯回租稅優惠，至去年 8 月政策落日為止，共吸引逾 3000 億元資金回台，其中法人占比高達 6 成；依照規範，匯回資金 5 年內不得投資不動產，換言之，最快從 2024 年 8 月起，陸續解禁的資金就可進軍房地產市場，屆時不動產市場上的法人交易量能，有機會因資金湧入而放大，讓中長期的法人房地合一稅收持盈保泰。