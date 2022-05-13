〈房產〉房貸族使用30年期還款占比估達4成 限縮年限將衝擊房市

台灣央行釋出未來不排除限縮 30 年期以上房貸的想法，試算 1000 萬元房貸利率 1.6% 條件下，20 年期房貸每月付款約 4.87 萬元，但換到 30 年期同樣月付款 4.87 萬元，能獲貸款的金額可拉高到 1392 萬元，增加近 4 成購買力，相對一旦 30 年期以上的房貸被限縮，購屋人的購買力將會明顯下滑。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前 30 年期房貸已經逐漸成為市場主流，根據不動產資訊平台統計，近年國人平均房貸期數年年攀升，2021 年第三季房貸期數創下新高，平均已經達到 287 個月，房貸年期接近 24 年，以 20 年期和 30 年期的比例推估，30 年期的房貸比例可能已經接近 4 成，顯示在高房價與低利的環境之下，越來越多民眾使用 30 年期的房貸。

以同樣月付款 4.87 萬元試算，利率 1.6%，20 年期房貸可以申貸 1000 萬元，不過 30 年期則可貸到 1392 萬元，無形中多增加約 392 萬元的購買力，過去一陣子房價不斷上漲，民眾勢必得提高預算才能順利購屋，除了長輩資助幫忙，30 年期房貸也成為民眾增加購屋能力的重要工具。

30 年期房貸除了可以增加購屋能力，對銀行評估個人房貸負擔能力時也是重要關鍵，舉例來說，如果一般上班族月收約 6 萬元，假如申請 20 年期 1000 萬元的房貸，銀行會認為每個月房貸佔收入比例過高，而有所疑慮，但若是申請 30 年期的房貸，就可降低每月房貸佔收入的金額，銀行端核貸過關的機率就較高。

曾敬德指出，30 年期房貸在過去一段上漲時間，讓購屋人的房價負擔能力增加，也扮演了房市助攻的角色，尤其是在中低總價的市場，未來一旦有重大調整，影響力不容小覷，但也因為影響層面大，政府勢必會審慎考量，尤其過去政策不影響自用與首購，但不鼓勵多房與投資等方向來看，如果真的上路也會審慎評估適用的對象。



